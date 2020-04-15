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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 апреля
11:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 16 апреля.

Великий (Чистый) четверг у православных христиан

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: "Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет".

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы "не засорить глаза лежащему во гробе Христу". В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.

Никита Водопол, Угощение водяного

День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8-9 веках.

С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.

Особенно старались рыболовы; они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок. Правда, была и еще одна, более житейская: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.

Водопол — именины Водяного

Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Киевской Руси в период двоеверия. Иногда Водопол называют Переплутом, Днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом, но сущность остается неизменной — в этот день (который по старому стилю приходился на 3 апреля) на Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности.

Вместе с приходом весны и пробуждением природы просыпается от зимней спячки и Водяной. За долгую холодную зиму дедушка-Водяной ослаб и проголодался. Пробудившись, Водяной сразу желает поживиться чем-нибудь, а потом идет оглядывать да осматривать свое водяное царство.

В этот день в полночь рыболовы приходили к воде полакомить и задобрить дедушку-Водяного.

Говорят, что рыбаки угощали Водяного, утапливая лошадь и приговаривая: "Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье: люби, жалуй нашу семью". Для этого случая покупали у цыган самую негодную лошадь. Когда же рыболовы задобрят его добрым гостинцем, лошадкою, то он смиряется, стережет рыбу, переманивает к себе больших рыб из других рек, спасает рыболовов от бури и потопления, не рвет неводов и бредней.

Знаменательные события в истории: 15 апреля 2020 года

День Чарли Чаплина

Трогательный актёр, человек небольшого роста, с удивительно большой душой, он навсегда оставил память в душе каждого зрителя. Речь идёт, конечно, о великом актёре Чарли Чаплине, день которого отмечает 16 апреля общественность всего мира.

Гениальный актёр немого кино родился в Лондоне 16 апреля 1889 года. Образ трогательного бродяги, человека с черными усиками, большим котелком и неизменной тросточкой до сих пор вызывает восторг. Его простые, с незатейливым сюжетом картины, вышедшие на экран еще в прошлом веке, мы смотрим до сих пор, не отрывая глаз, благодаря изумительной игре актёра, который практически за всю свою актёрскую карьеру не разговаривал с экрана ни разу.

Это был добрый, солнечный человек, обладающий особенным восприятием жизни. Он живо и активно реагировал на события, происходящие в мире, чего стоит только его юмористический и правдивый фильм о диктаторе Адольфе Гитлере.

Актёр Чарли Чаплин сумел мастерски объединить всё комическое, что есть в жизни человека с трагическими событиями, он боролся с помощью юмора с теми вещами, которые мешали людям понимать друг друга и жить счастливо. За талантливые роли актер был награжден орденом Почётного легиона, престижной премией "Оскар" и многими другими наградами.

Тем не менее, самая наивысшая награда состоит в том, что многомиллионная аудитория зрителей всё чаще просматривает его романтические и полные искромётного юмора фильмы, интерес к которым не пропадает, невзирая на смену поколений. В День Чарли Чаплина ознакомиться с его творчеством и вспомнить лучшие его работы стремится огромная аудитория, в жизни которой искусству кино отведена особая роль.

Всемирный день голоса

16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса (World Voice Day). В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии. 

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.

Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы

Традиционно 16 апреля во всех странах, присоединившихся к празднованию Дня, проходят мероприятия с участием врачей-специалистов, чья специализация напрямую или косвенно связана с поддержанием здоровья голоса человека, профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата. Семинары, лекции и симпозиумы собирают врачей, как на уровне регионов, так и на международном уровне, позволяя обмениваться опытом. В них принимают участие фониатры, оториноларингологи, невропатологи, эндокринологи.

Отдельные мероприятия (дни открытых дверей и концерты) проводят представители профессий, где голос играет ключевую роль: дикторы, теле и радиоведущие, актёры, певцы, журналисты и другие. Так, послом Международного дня голоса в России в 2015 году стала оперная певица Светлана Феодулова – обладательница самого высокого голоса в мире.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, Чистый четверг, 16 апреля, Великий четверг, Великий (Чистый) четверг, Никита Водопол, Именины Водяного, День Чарли Чаплина, Всемирный день голоса.
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