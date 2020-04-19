Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем

Новости Украины:Великая Пасха 2020 - первый и основной христианский праздник.

История праздника Пасха

19 апреля можно назвать самым ярким днем для любого православного человека. В этот день принято показывать свою любовь близким людям, быть рядом с ними и наслаждаться общением и весельем. Не забудьте о чтении благодарственных молитв, а также о церковных традициях.

После распятия Христа похоронили в пещере. В воскресный день Мария Магдалина с еще одной женщиной пришли посмотреть на гроб, помолиться и возлить благовония на тело умершего Христа.

Вместо этого они увидели ангела в сияющем свете рядом с пустой гробницей. Он сказал женщинам, что Иисуса Христа здесь нет, что он воскрес и ждет своих учеников в Галилее, где они смогут его увидеть.

Сначала ученики не поверили в это, но дух Христа являлся им не единожды, пока те пребывали в Иерусалиме. В конечном итоге в воскресение уверовали все, включая известного нам Фому.

Что такое благодатный огонь?

Благодатный Огонь является в храме уже не первое тысячелетие. Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в своем послании: "В Святую Субботу, которая есть канун Пасхи, служба начинается рано, и по совершении службы поется "Господи помилуй" до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над Гробом".

Церковная церемония Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день чем у других христиан. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня. Все, что несет огонь, выносится.

На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. Так приготовленная, после осмотра турецких стражников, а ныне - еврейской полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником мусульманином.

В Храм входит процессия - иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных Православных церквей (Иерусалимской или Константинопольский) в сопровождении армянского Патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где его побивали римские легионеры, Голгофу, где его распяли, камень Помазания - на котором тело Христа готовили к погребению.

Находящиеся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с Огнем в руках. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов. Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышками Благодатного Света, тут и там проскакивают маленькие молнии. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опустился широкий столб света. Первое время - 3-10 минут, загоревшийся Огонь обладает удивительными свойствами - совершенно не жжет, независимо от какой свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим Огнем - водят им по лицу, по рукам, черпают пригоршнями, и он не наносит никакого вреда, поначалу не опаляет даже волосы. Людей, находящихся в это время в храме, переполняет чувство радости.

В дальнейшем, от благодатного Огня будут зажжены лампады по всему Иерусалиму, специальными авиарейсами Огонь будет доставлен на Кипр и в Грецию, откуда будет развезен по всему миру.

Почему Церковь освящает пасхи и куличи?

Употребление освященных пасох в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи. Это исполнение Нового Завета. Сама форма пасхи несет великую мысль торжества веры: апостолы, привыкши вкушать трапезу вместе с Господом, и по вознесении его на небо откладывали часть хлеба для Него - и так представляли его как бы присутствующим среди них. Тот же смысл имеет и выпекаемый верующими кулич. Освящая и вкушая куличи, мы принимаем Господа в свой дом и сердце.

Почему принято дарить яйца в пасхальный день?

В древности дарение яйца, как между иудеями, так и другими народами Азии, было знаком уважения и употреблялось в день нового года, в день рождения и в других важных случаях, например при явлении на поклон вельможам и богачам. И потому не удивительно, что Мария Магдалина, пришедши в знаменитый и гордый Рим проповедовать Имя Христа, предстала перед императором с яйцом. Подарить яйцо - подарить надежду.

Что в символе пасхальном?

Яйцо как бы служит видимым знаком Воскресения мертвых, залог которого - Воскресение Христа, Победителя смерти. Красный же цвет, обыкновенно употребляемый при окраске пасхальных яиц, указывает на искупление человеческого рода излиянием крови Богочеловека. Поэтому, даря друг другу в день праздника Воскресения Спасителя красное яйцо, мы выражаем свою радостную уверенность в том, что перейдем в бессмертие!

Почему один из символов Пасхи - пасхальный ягненок?

Во многих христианских странах Пасха связана также с образом ягненка. На тематических открытках он часто изображен рядом с крестом и надписью "Agnus Dei" (Агнец Божий), что означает образ Христа, покорного, ради нас идущего на смерть.

Почему в Западной Европе есть пасхальный заяц?

Он особенно любим в Германии. Первое упоминание об этом персонаже относится к 1682 г. О зайце написал Георг Франк фон Франкенау в своем трактате "О пасхальных яйцах". Некоторые ученые производят английское название Пасхи, Easter, и немецкое, Ostern, от имени богини весны Eostre, чьими символами издревле считаются яйцо и заяц. Причины появления зайца в пасхальной символике называют самые разные. Вспоминают даже то, что заяц - лунное животное, а праздник как раз приходится на первое воскресенье после полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. Помимо всего прочего заяц повсеместно является символом плодовитости и плодородия.

Традиции утреннего разговенья

На пасхальном столе всегда простая, но сытная еда: курица, жаркое, ветчина, колбасы, рыба, картошка, вино. На сладкое сырная пасха, куличи, торты, компот. Все выставлено на красивой скатерти, где украшает стол верба и весенние цветы, проросшее зерно.

Вся семья в пасхальный день должна быть вместе. Обязательно в этот день нужно посетить всех родственников, потом хороших знакомых в особенности старших и пожилых. Обыкновенно подарки в этот день не приносят.

Почему поцелуями приветствуют друг друга на Пасху?

Мы несем другим примирение и надеемся, что простят нас, забудут обиды, во имя Воскресения Христового.

О пасхальной свече

Традиция ставить у алтаря во время ночной пасхальной службы большую свечу существует во всех христианских странах. От этой свечи потом зажигают все остальные светильники в церкви. Ритуал зародился в 4 веке нашей эры, причем главная свеча является символом Иисуса Христа, а ее священное пламя - символом Воскресения. В старину прихожане уносили домой свечки с благословенным огнем, чтобы с их помощью затеплить домашние лампы и растопить очаги. Этот обычай символизировал жертву Христа, отдавшего жизнь ради людей. Свечу, что горит в пасхе, необходимо принести домой.