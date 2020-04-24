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В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса

В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
08:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Пока нет доказательств об эффективности препаратов, которые могли бы лечить от COVID-19.

Миру нужно "от нескольких недель до нескольких месяцев", чтобы изобрести лекарства, которые будут помогать бороться с новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Она отметила, что ВОЗ тщательно контролирует все исследования по изобретению препаратов от новой болезни.

"Все в мире хотят знать, какие препараты будут работать, какие лекарства будут спасать жизни, - сказала Ван Керхове. - К сожалению, на данный момент у нас нет никаких доказательств о работе хотя бы одного (препарата - ред.)".

Ранее Ван Керхове заявляла, что в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что наличие в организме человека антител COVID-19 свидетельствует об иммунитете к новой болезни: "Тесты на антитела могут определить уровень серологической присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то с антителами имеет иммунитет".

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран.

Как сообщалось, ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

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Вакцина, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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