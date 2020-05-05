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В Минздраве объяснили, почему нельзя полностью отменять карантин

В Минздраве объяснили, почему нельзя полностью отменять карантин
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Если полностью выйти из карантина 11 мая, то в Украине может быть до 100 тысяч летальных случаев от коронавируса.

Правительство решило продлить в Украине карантин, поскольку, если отменить все ограничения с 11 мая, то от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть до 100 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы не можем сейчас отпустить всю страну полностью из карантина. Поскольку мы имеем несколько прогнозов, которые показывают, что если мы отпустим нашу страну 11 мая полностью из карантина и без введения противоэпидемических мероприятий, то тогда нас могут ожидать различные сценарии. По одному из прогнозов у нас может быть до 100 тысяч летальных случаев", - сказал Ляшко.

По его словам, если пересчитать на экономику, это может быть 54 млрд долларов убытков из-за потери трудоспособности человеческого ресурса, который делает определенный вклад в ВВП.

Ляшко о COVID-19: В Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания

"Два-три месяца пребывания страны в карантине, эти потери в экономике не сравнятся с потерями человеческих жизней, которые могут быть в Украине в случае, если правительство не будет реагировать", - добавил Ляшко.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.

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Минздрав, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, Карантин в Украине.
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