Минздрав: За сутки COVID-19 подтвердили у 27 детей и 62 медиков

Новости Украины:За последние сутки в Украине заболели COVID-19 27 детей и 62 медработника.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусной болезнью COVID-19 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника. Наибольшее количество новых больных диагностировано в Киеве. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника. Госпитализированы 132 человека. За последние сутки зафиксированы 17 летальных случаев, при этом 228 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 15 648 человек, из них 1 083 ребенка, а также 3 026 медработников", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что в целом за весь период выздоровели 3288 человек, всего летальных случаев 408.

За прошедшие сутки было проведено 5 157 исследований методом ПЦР.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 66, а также в Черновицкой области - 56, в Ривненской - 52, во Львовской области - 45", - сообщил министр.

Как сообщалось, в Киеве были подтверждены 66 новых случаев коронавируса, но не зафиксированы случаи смертей или выздоровлений. В Киевской области зарегистрированы 28 новых случаев, выздоровели 49 больных.

Наибольшее количество за прошедшие сутки зафиксировано в Черновицкой и Ривненской областях - по 5, в Харьковской области - 3.