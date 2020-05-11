Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
В Киеве коронавирусом заболели еще 66 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 66 человек
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая

Минздрав: За сутки COVID-19 подтвердили у 27 детей и 62 медиков

Минздрав: За сутки COVID-19 подтвердили у 27 детей и 62 медиков
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:За последние сутки в Украине заболели COVID-19 27 детей и 62 медработника.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусной болезнью COVID-19 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника. Наибольшее количество новых больных диагностировано в Киеве. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника. Госпитализированы 132 человека. За последние сутки зафиксированы 17 летальных случаев, при этом 228 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 15 648 человек, из них 1 083 ребенка, а также 3 026 медработников", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что в целом за весь период выздоровели 3288 человек, всего летальных случаев 408.

За прошедшие сутки было проведено 5 157 исследований методом ПЦР.

В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона человек

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 66, а также в Черновицкой области - 56, в Ривненской - 52, во Львовской области - 45", - сообщил министр.

Как сообщалось, в Киеве были подтверждены 66 новых случаев коронавируса, но не зафиксированы случаи смертей или выздоровлений. В Киевской области зарегистрированы 28 новых случаев, выздоровели 49 больных.

Наибольшее количество за прошедшие сутки зафиксировано в Черновицкой и Ривненской областях - по 5, в Харьковской области - 3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Минздрав, Врачи, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 США отправят на орбиту секретный космический самолет
04 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
05 Пришла вся семья: Ольга Фреймут показала фото со дня рождения своего сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 11 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона человек
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь