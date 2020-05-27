Итоги дня 26 мая: коронавирус в Украине, совместный проект АМКУ и ЕС

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
По состоянию на 26 мая в Украине фиксируется небольшой рост динамики заболеваемости коронавирусом - за сутки заразились 339 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 21 584.
Всего в мире коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 590 тыс. 358 человека, количество смертельных случаев превысило 347 тыс., излечились более 2,3 млн.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
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Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств
В Украину доставили гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19
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