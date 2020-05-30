Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС

В Броварах под Киевом утром в пятницу произошла стрельба, полиция провела массовые задержания.
В Броварах (Киевская обл.) произошла стрельба во время стычек в пятницу утром, полиция провела массовые задержания.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками
В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах в пятницу и обещает сделать организационные выводы после завершения спецоперации по установлению всех причастных к инциденту.
Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны.
Глава МИД Кулеба отправился в Венгрию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поехал в Венгрию
Украина рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена, заявил Кулеба.
Кулеба передал Орбану от Зеленского приглашение посетить Киев и проект совместного меморандума.
Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран.
Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье.
Еврокомиссия выделила Украине последние 500 млн евро 4-го макрофина.
Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
Зеленский поблагодарил ЕС и президента Еврокомиссии за выделение второго транша макрофинансовой помощи в EUR500 млн.
Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений.
Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность ряда пунктов постановления Кабинета министров Украины о введении карантинных ограничений
В Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок
Участники массовых протестов в Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли полицейский участок, где служили офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда.
ФГИ заявляет о смене директора "Центрэнерго" и возврате компании под контроль государства.
Наблюдательный совет "Центрэнерго" в пятницу сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго", назначив на эту должность Александра Корчинского, чью кандидатуру правительство согласовало в конце февраля.
Сводный платежный баланс Украины в апреле-2020 сведен с профицитом $716 млн.
Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн
Суд Мадрида назначил разбирательство по делу нападающего Диего Косты.
Прокуратура просит 6 месяцев тюремного заключения и штраф для Диего Косты за преступление против казначейства Испании
Турция может лишиться возможности принять решающую игру в этом сезоне.
УЕФА продолжает рассматривать различные способы завершения нынешнего сезона в Лиге чемпионов. Обсуждается и вариант с форматом Финала четырех, который может состояться в Германии.
Финал футбольного Кубка Украины-2021 сыграют в Тернополе.
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании, которое проходило с использованием средств связи, рассмотрел вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины сезона-2020/2021.
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Первенство Ла Лиги возобновится андалусийским дерби Севилья — Бетис
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В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"
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