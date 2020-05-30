Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС

2 Глава МИД Кулеба отправился в Венгрию. Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поехал в Венгрию Украина рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена, заявил Кулеба. Кулеба передал Орбану от Зеленского приглашение посетить Киев и проект совместного меморандума. Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран. Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье.

3 Еврокомиссия выделила Украине последние 500 млн евро 4-го макрофина. Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Зеленский поблагодарил ЕС и президента Еврокомиссии за выделение второго транша макрофинансовой помощи в EUR500 млн.

4 Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений. Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность ряда пунктов постановления Кабинета министров Украины о введении карантинных ограничений

5 В Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок Участники массовых протестов в Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли полицейский участок, где служили офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда.

6 ФГИ заявляет о смене директора "Центрэнерго" и возврате компании под контроль государства. Наблюдательный совет "Центрэнерго" в пятницу сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго", назначив на эту должность Александра Корчинского, чью кандидатуру правительство согласовало в конце февраля.

7 Сводный платежный баланс Украины в апреле-2020 сведен с профицитом $716 млн. Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн

8 Суд Мадрида назначил разбирательство по делу нападающего Диего Косты. Прокуратура просит 6 месяцев тюремного заключения и штраф для Диего Косты за преступление против казначейства Испании

9 Турция может лишиться возможности принять решающую игру в этом сезоне. УЕФА продолжает рассматривать различные способы завершения нынешнего сезона в Лиге чемпионов. Обсуждается и вариант с форматом Финала четырех, который может состояться в Германии.

10 Финал футбольного Кубка Украины-2021 сыграют в Тернополе. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании, которое проходило с использованием средств связи, рассмотрел вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины сезона-2020/2021.

11 Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги Первенство Ла Лиги возобновится андалусийским дерби Севилья — Бетис

12 Осужденного Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Харви Вайнштейн, отбывающий заключение в тюрьме Венде, получил новый иск от четырех анонимных женщин, обвиняющих его в сексуальном насилии. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было 17 лет.

13 В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда" Американский актер Энтони Джеймс умер от рака.

14 В этом году состоится Франкфуртская книжная ярмарка Франкфуртская книжная ярмарка в этом году состоится - она запланирована на октябрь