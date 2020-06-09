Владислав Криклий призвал путешествовать по Украине

Новости Украины:Владислав Криклий посоветовал путешествовать по Украине и пообещал делиться информацией об интересных местах.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий посоветовал путешествовать по Украине и пообещал делиться информацией об интересных местах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Альтернатива всегда есть, следует только оглянуться вокруг. Путешествуйте по Украине, а я буду теперь еженедельно рассказывать об интересных местах, которые вы можете посетить", - написал Криклий.

Он добавил, что COVID-19 навсегда изменил мир. "Но это в то же время возможность переосмыслить свои приоритеты и открывать для себя что-то новое", - отметил министр.

Как сообщалось, Украина с 15 июня откроет авиационное международное сообщение с некоторыми странами мира. Сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин до 22 июня.