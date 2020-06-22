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В Украине более шести тысяч медиков заразились коронавирусом

В Украине более шести тысяч медиков заразились коронавирусом
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Укринформ
За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 681 человека, из них 45 детей и 48 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов

По состоянию на 22 июня в Украине зарегистрировано 6 046 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников.

"Всего за все время пандемии заболел 37 241 человек, из которых 2 735 детей и 6 046 медработников", - сказал Степанов. 

За сутки COVID-19 заболел 681 человек, из них 45 детей и 48 медработников. Госпитализированы 138 человек.

По данным Центра общественного здоровья, выздоровели 3657 медработников.

Всего за минувшие сутки было проведено 7 831 тест, из которых 6 131 - методом ПЦР, и 1700 ИФА-тестирований.

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли.

Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

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Все по теме:

Медики, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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