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COVID-19: В посольстве Украины разъяснили порядок въезда в Черногорию

COVID-19: В посольстве Украины разъяснили порядок въезда в Черногорию
21:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Необходимо продемонстрировать документы об отрицательном результате ПЦР-теста, переведенные на черногорский или английский язык.

Посольство Украины разъяснило порядок въезда в Черногорию.

Как написал украинский консул в Черногории Михаил Шматов в социальной сети Facebook, с 22 июня украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Он уточнил, что должен быть именно ПЦР-тест, экспресс-тест не подходит. 

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Также тест должен быть сделан самое позднее за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов), и результат должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык.

"Тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO/IEC 17025. Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест, на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - сообщил консул.

В то же время, пока нет информации относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест. Ожидаются соответствующие разъяснения от Института общественного здоровья Черногории.

"Отдельно относительно автомобильных путешествий. Посольство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию, зато использовать прямые перелеты, или непрямые с минимально коротким временем для пересадки", - отметил Шматов.

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"Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить вам транзитный проезд в Черногорию. Сербия - открыта для въезда и транзита, однако она в "красном списке" Черногории, поэтому вам может быть отказано во въезде в Черногорию из Сербии (даже при условии транзита)", - добавил он.

Шматов отметил, что посольство не выдает никаких писем/подтверждений/нот для въезда и транзита как по территории Черногории, так и по территории других стран. "Автомобильные путешествия вы осуществляете на свой риск и под свою ответственность", - предупредил консул, обращаясь к гражданам.

Как сообщалось, Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошлых 28 дней новых случаев заболевания не обнаружили, а все, кто был госпитализирован – выздоровели.

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Украина, МИД, Черногория.

Автор:

Телеграф
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