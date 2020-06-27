"В беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки": Глава ВОЗ рассказал, что нужно для борьбы с COVID-19

Для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долл. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил вчера на брифинге в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

"Очевидно, что для обеспечения контроля над COVID-19 и спасения жизней нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и лечения. И все это нужно в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки", - сказал он.

Гебрейесус добавил, что все эти инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет. Но в нынешних условиях, по ее словам, действовать надо быстро.

"Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса) 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно", - сказала Сваминатан.

Она сообщила, что на сегодняшний день есть 200 кандидатов вакцин, и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них проходят уже испытания на людях.

27 июня, по словам Гебрейесуса, под эгидой Европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen ("Гражданин мира") состоится крупное мероприятие по сбору средств на борьбу с COVID-19. Цель – собрать 31, 4 млрд долларов США. На сегодняшний день, начиная с апреля, когда было объявлено об этой инициативе, получено уже 3,4 млрд долларов.

Эти средства позволят ускорить разработку и производство общедоступной и недорогой вакцины, а также поиск более эффективных методов диагностики и лечения.

Обеспечение справедливого доступа к вакцине для всех, как сказал глава ВОЗ, – очень непростая задача, но другого пути нет. Поэтому для ее достижения требуется активное сотрудничество правительств, производителей, организаций в сфере здравоохранения, организаций гражданского общества и сообществ в целом.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге ВОЗ в Женеве, другой представитель ВОЗ Раньери Гуэрра провел параллели между "испанкой" и нынешней пандемией, напомнив, что точно так же, как и COVID-19, эпидемия "испанского гриппа" пошла на спад летом и затем вновь вернулась в сентябре и октябре. Тогда во время второй волны грипп привел к гибели около 50 млн человек. В ВОЗ опасаются, что осенью новых вспышек не избежать.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии в мире COVID-19 заболели свыше 9,8 млн человек. Около половины из всех инфицированных выздоровели, около 500 тыс. умерли.

13 июня Германия, Франция, Италия и Нидерланды заключили контракт с британской компанией AstraZeneca на покупку вакцины от коронавируса. Компания AstraZeneca занимается разработкой вакцины совместно с Оксфордским университетом. В компании заявляли, что эффективность вакцины еще должен подтвердить последний этап испытаний - клинические исследования с участием добровольцев.