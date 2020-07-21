Дополнительная сессия ВНО 2020 в Украине: даты тестов и список предметов

В Украине дополнительная сессия ВНО начинается с 24 июля с тестиронания по физике и завершается 10 августа тестом по химии. Об этом сообщает Фейсбук УЦОКО.

Даты проведения дополнительной сессии ВНО обнародовали на Фейсбуке УЦОКО.

Список предметов и даты проведения дополнительной сессии ВНО тестирований в Украине:

Математика - 28 июля,

Испанский язык - 29 июля,

Французский язык - 30 июля,

Немецкий язык - 31 июля,

Английский язык - 3 августа,

Украинский язык и литература - 4 августа,

Биология - 5 августа,

История Украины - 6 августа,

География - 7 августа,

Химия - 10 августа.

Результат пробной сессии ВНО будет известен уже 14 августа.

Ранее сообщалось, что в Киеве для проведения дополнительной сессии ВНО уже подготовили двадцать пунктов по тестированию.

Напомним:

17 июля, в Украине закончилась основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии, 13 июля - по биологии, 9 июля - по истории.