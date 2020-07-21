Дополнительная сессия ВНО 2020 в Украине: даты тестов и список предметов

Даты проведения дополнительной сессии ВНО обнародовали на Фейсбуке УЦОКО.
Список предметов и даты проведения дополнительной сессии ВНО тестирований в Украине:
Результат пробной сессии ВНО будет известен уже 14 августа.
Ранее сообщалось, что в Киеве для проведения дополнительной сессии ВНО уже подготовили двадцать пунктов по тестированию.
Напомним:
17 июля, в Украине закончилась основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.
15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии, 13 июля - по биологии, 9 июля - по истории.