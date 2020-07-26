"Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении в завладении $250 тыс. лицам, выдающих себя за представителей ОПУ и обещающих за деньги содействовать в назначении на руководящие должности.

Участникам группы, выдающих себя представителями администрации Зеленского, объявили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следователи Нацполиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении денежными средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины.

Злоумышленников поймали в августе прошлого года во время протиправного завладения денежных средств в особо крупных размерах за место в администрации президента Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей Офиса Президента и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти и государственные предприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах якобы за содействие в таком назначении.

Они действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы – 250 тысяч долларов США – вблизи Офиса Президента Украины.

Подозреваемым инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Незаконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса.

Также злоумышленникам вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой). Участникам группы грозит до 12 лет заключения.