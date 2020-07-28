Ляшко: Украина находится на втором плато заболеваемости коронавируса

В Украине количество зараженных коронавирусом не увеличивается слишком быстрыми темпами, страна находится на плато. Об этом заявил главсанврач Украины Виктор Ляшко.

"Количество не растет активными темпами ... Происходит второе так называемое плато", - сообщил Ляшко во время заседания.

Также замглавы Минздрава анонсировали обнародование графиков заболеваемости по Украине, для прояснения ситуации, почему данные цифры больных не считают критическими.

Ранее, Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии.

Также сообщалось, что суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.