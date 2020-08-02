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"Будут отвечать за каждого погибшего": в МВД напомнили мэрам об ответственности за отказ от ужесточения карантина

"Будут отвечать за каждого погибшего": в МВД напомнили мэрам об ответственности за отказ от ужесточения карантина
Обновлено 20:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил мэрам городов "красной" зоны об ответственности за отказ от усиления карантина.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он Громадському радио.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса. 

В "красную" зону попали города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.

Луцкий городской совет тоже отказался исполнять постановление Кабмина о карантинных ограничениях.

Позже глава Минздрава Максим Степанов заявил, что органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, введеные правительством. 

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МВД, Карантин, Коронавирус, Антон Геращенко.

Автор:

Телеграф
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