"Будут отвечать за каждого погибшего": в МВД напомнили мэрам об ответственности за отказ от ужесточения карантина

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил мэрам городов "красной" зоны об ответственности за отказ от усиления карантина.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он Громадському радио.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

В "красную" зону попали города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.

Луцкий городской совет тоже отказался исполнять постановление Кабмина о карантинных ограничениях.

Позже глава Минздрава Максим Степанов заявил, что органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, введеные правительством.