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Отказ от ужесточения карантина: Степанов пригрозил местным властям чрезвычайной ситуацией

Отказ от ужесточения карантина: Степанов пригрозил местным властям чрезвычайной ситуацией
Обновлено 23:43 Пн, 3 Август 2020 Телеграф Фото: Твиттер
Глава Минздрава Украины Максим Степанов пригрозил чрезвычайной ситуацией по заполнению коек попавшим в "красную зону" регионам, которые отказались от усиления адаптивного карантина.

Степанов прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" разделение нашей страны на "цветные зоны".

"Эти показатели утверждены правительством. Подчеркну еще раз: тут нет никакой политики и других вещей. Здесь лишь забота о здоровье украинцев и о контроле за уровнем заболеваемости в стране. Это крайне важно для того, чтобы нам не пришлось переходить к чрезвычайной ситуации из-за заполненности коек", - сказал он.  

Напомним, с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса. 

В "красную" зону попали города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Мэр Тернополя заявил о решительном несогласии с остановкой железнодорожного и автобусного сообщения и заявил, что никто не заставит тернополян жить ни в какой зоне.

Луцкий городской совет тоже отказался исполнять постановление Кабмина о карантинных ограничениях.

Позже глава Минздрава Максим Степанов заявил, что органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, введеные правительством.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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