Отказ от ужесточения карантина: Степанов пригрозил местным властям чрезвычайной ситуацией

Степанов прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" разделение нашей страны на "цветные зоны".
"Эти показатели утверждены правительством. Подчеркну еще раз: тут нет никакой политики и других вещей. Здесь лишь забота о здоровье украинцев и о контроле за уровнем заболеваемости в стране. Это крайне важно для того, чтобы нам не пришлось переходить к чрезвычайной ситуации из-за заполненности коек", - сказал он.
Напомним, с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.
В "красную" зону попали города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.
Мэр Тернополя заявил о решительном несогласии с остановкой железнодорожного и автобусного сообщения и заявил, что никто не заставит тернополян жить ни в какой зоне.
Луцкий городской совет тоже отказался исполнять постановление Кабмина о карантинных ограничениях.
Позже глава Минздрава Максим Степанов заявил, что органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, введеные правительством.