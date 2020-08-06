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"Слуга народа" рассказал, что в Раде не все верят в существование COVID-19

"Слуга народа" рассказал, что в Раде не все верят в существование COVID-19
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
По словам главы комитета ВР по вопросам образования и науки, некоторые нардепы не верят в существование уханьского коронавируса COVID-19.

Несмотря на то, что часть из народных депутатов уже переболела коронавирусом, некоторые их продолжают утверждать, что его не существует.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Бабак в эфире телеканала Zik .

Отмечается, что данное утверждение было дано в ходе ответа на вопрос "что делать с учителями, которые не верят в существование коронавирусного заболевания, но придут на свои рабочие места в начале учебного года".

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"Обязательно придут, но для этого и есть директор над учителями, есть педагогический совет, на котором можно объяснить, что даже если вы не верите, или думаете, что этого не существует, оно может существовать. Можно иметь свои убеждения, но безопасность детей, все же таким, превыше всего", - рассказал Бабак.

"У нас тоже народные депутаты, которые не верят в существование коронавирусной болезни - откровенно. Но часть все же переболела", - подытожил он.

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Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 челоевк.

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Все по теме:

Верховная Рада, Пандемия, Коронавирус, Сергей Бабак.

Автор:

Телеграф
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