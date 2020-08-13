Щерба: Австрия для Украины снова в "зеленой зоне"

Австрийские граждане вновь могут въезжать в Украину без тестов и прохождения обязательной самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Апдейт. Австрия для Украины снова в "зеленой зоне". То есть въезд в Украину для австрийских граждан вновь открыт без тестов и самоизоляции. Но со страховкой, покрывающей COVID-19, и переведенной на украинский язык", - пояснил посол.

Как известно, в Украине очередной прирост по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело более 1 400 украинцев.

Кабинет министров ранее изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости. В частности, были изменены показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Как сообщалось, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистики, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.

В мире количество случаев коронавируса превысило 20 миллионов. От осложнений болезни с начала пандемии скончались 745 971 больных, выздоровели уже более 13 миллионов.