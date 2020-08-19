"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности": в ВОЗ предостерегают от "национализма" в распределении вакцины от коронавируса

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться запасами (вакцины - ред.). Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - приводит издание The Hill слова Гебрейесуса.
Он отметил, что ВОЗ разрабатывает план распределения по миру вакцины, который будет осуществлен при условии одновременной эффективности в выработке иммунитета и безопасности препарата.
По его словам, организация предлагает распределять вакцину в две фазы: в первой фазе - пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании, во вторую - среди стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность. Он отметил, что приоритет при вакцинировании должны получить медицинские работники, а затем люди старше 65 лет.
"Если мы не защитим везде и одновременно этих людей, подверженных максимальному риску, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику. Мы все так сильно взаимосвязаны", - сказал Гебрейесус.
The Hill напоминает, что с началам эпидемии накопление различными странами запасов защитных средств и медицинского оборудования привело к перебоям в поставках этих грузов в мире. Теперь эксперты в области здравоохранения опасаются, что подобная ситуация может сложиться при производстве и распространении препаратов, способных положить конец пандемии COVID-19.
Как сообщалось, во всем мире от коронавируса умерли уже более 777 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.
По состоянию на утро 18 августа в Украине лабораторно подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни.