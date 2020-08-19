"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности": в ВОЗ предостерегают от "национализма" в распределении вакцины от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркивает необходимость распределения будущей вакцины от коронавируса между странами вне зависимости от политических интересов.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться запасами (вакцины - ред.). Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - приводит издание The Hill слова Гебрейесуса.

Он отметил, что ВОЗ разрабатывает план распределения по миру вакцины, который будет осуществлен при условии одновременной эффективности в выработке иммунитета и безопасности препарата.

По его словам, организация предлагает распределять вакцину в две фазы: в первой фазе - пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании, во вторую - среди стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность. Он отметил, что приоритет при вакцинировании должны получить медицинские работники, а затем люди старше 65 лет.

"Если мы не защитим везде и одновременно этих людей, подверженных максимальному риску, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику. Мы все так сильно взаимосвязаны", - сказал Гебрейесус.

The Hill напоминает, что с началам эпидемии накопление различными странами запасов защитных средств и медицинского оборудования привело к перебоям в поставках этих грузов в мире. Теперь эксперты в области здравоохранения опасаются, что подобная ситуация может сложиться при производстве и распространении препаратов, способных положить конец пандемии COVID-19.

Как сообщалось, во всем мире от коронавируса умерли уже более 777 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

По состоянию на утро 18 августа в Украине лабораторно подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни.