COVID-19 Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением в регионах

В частности, это следующие регионы:
Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 264,4 человека на 100 тыс населения.
Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны у Львовской области - 2585.
Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-19 - в городе Киеве (208,0 за последние 7 дней на 100 тыс населения). Все остальные области соответствуют показателю в 24 теста на 100 тыс
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.
Также сообщалось, что Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев.