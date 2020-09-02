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COVID-19 Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением в регионах

COVID-19 Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением в регионах
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Минздраве предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 2 сентября 2020 года: в 17 регионах заболеваемость за 14 дней на 100 тыс населения превышает допустимую на 40 человек. Об этом сообщают в Минздраве.

В частности, это следующие регионы:

  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черновицкая и Черниговская области,
  • город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 264,4 человека на 100 тыс населения.

Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны у Львовской области - 2585. 

Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-19 - в городе Киеве (208,0 за последние 7 дней на 100 тыс населения). Все остальные области соответствуют показателю в 24 теста на 100 тыс

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

Также сообщалось, что Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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