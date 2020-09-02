COVID-19 Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением в регионах

В Минздраве предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 2 сентября 2020 года: в 17 регионах заболеваемость за 14 дней на 100 тыс населения превышает допустимую на 40 человек. Об этом сообщают в Минздраве.

В частности, это следующие регионы:

Винницкая область,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ровенская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая и Черниговская области,

город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 264,4 человека на 100 тыс населения.

Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны у Львовской области - 2585.

Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-19 - в городе Киеве (208,0 за последние 7 дней на 100 тыс населения). Все остальные области соответствуют показателю в 24 теста на 100 тыс

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

Также сообщалось, что Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев.