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3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
3 сентября отмечается народно-христианский праздник Фаддей Проповедник. По-другому его называют Фаддеев день, Василиса Льняница, Баба Василиса и Васса.

3 сентября наши предки чтили память святого Фаддея. Он был апостолом от семидесяти – учеником Иисуса Христа, не входящих в число ближайших, а также учеников двенадцати апостолов.

После Вознесения Господня Фаддей отправился проповедовать в Эдессу. Там он обратил в христианство многих язычников, в том числе князя и его жрецов. Он организовал там Эдесскую церковь со священниками. Дожил Фаддей до 44 лет.

Также 3 сентября вспоминают святую мученицу Вассу и ее чад. Она убедила своих детей, что не надо приносить жертвы языческим богам, а вера в единого бога даст им вечное благо. Супруг-язычник Вассы донес на свою жену и детей правителю. На глазах женщины ее детей мучительно убили, а ее саму заточили в темницу, после она тоже приняла смерть.

Главной традицией это дня принято считать уборку льна. В народе считали, что в полях есть некая добрая сила, которая присматривает за ними и не пускает детей играть среди льна.

В этот день заканчивали уборку яблок, обычно это делали с утра, чтобы плоды успели просохнуть перед тем, как их прятали в холодное место для хранения.

Женщины продолжали делать заготовки на зиму, солили огурцы и квасили капусту.

Верили наши предки и в особые приметы этого дня. Считалось, что если погода 3 сентября радует безоблачным небом и ласковым солнышком, то осадков и ненастья можно было не ждать еще около месяца.

Запреты:

  • 3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.

  • Не рекомендуется слушать советы со стороны. Наши предки были уверены, что в этот четверг все напутствия будут ошибочными.

  • Именно поэтому нельзя игнорировать собственные предчувствия. Надо прислушиваться к себе и действовать так, как велит сердце.

  • Не стоит отправляться в поездку в первой половине дня - путешествие окажется неудачным. Если это все-таки необходимо, то чтобы минимизировать потери, нужно взять с собой стебель льна.

  • Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.

  • В этот день все люди оценивают свои доходы и стараются экономить. Ни в коем случае нельзя тратить их на бесполезные вещи.

Народные приметы:

  • На рябине много ягод — осенью будут частые дожди.

  • Погода на Фаддея ясная, значит, еще 21 день будет солнечно и тепло.

  • Куры начинают линять — жди теплой зимы.

  • Мышь делает гнездо глубоко в копне сена — осень будет дождливой и затяжной.

  • Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.

  • Как береза начинает желтеть, такая и осень будет: снизу — поздняя, сверху — ранняя.

  • Всяк Фаддей своим счастьем владей.

  • Если мыши по льну гнезда совьют — большие снега грядут.

  • В лесу много рябины — осень дождливая.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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