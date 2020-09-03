3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

3 сентября отмечается народно-христианский праздник Фаддей Проповедник. По-другому его называют Фаддеев день, Василиса Льняница, Баба Василиса и Васса.

3 сентября наши предки чтили память святого Фаддея. Он был апостолом от семидесяти – учеником Иисуса Христа, не входящих в число ближайших, а также учеников двенадцати апостолов.

После Вознесения Господня Фаддей отправился проповедовать в Эдессу. Там он обратил в христианство многих язычников, в том числе князя и его жрецов. Он организовал там Эдесскую церковь со священниками. Дожил Фаддей до 44 лет.

Также 3 сентября вспоминают святую мученицу Вассу и ее чад. Она убедила своих детей, что не надо приносить жертвы языческим богам, а вера в единого бога даст им вечное благо. Супруг-язычник Вассы донес на свою жену и детей правителю. На глазах женщины ее детей мучительно убили, а ее саму заточили в темницу, после она тоже приняла смерть.

Главной традицией это дня принято считать уборку льна. В народе считали, что в полях есть некая добрая сила, которая присматривает за ними и не пускает детей играть среди льна.

В этот день заканчивали уборку яблок, обычно это делали с утра, чтобы плоды успели просохнуть перед тем, как их прятали в холодное место для хранения.

Женщины продолжали делать заготовки на зиму, солили огурцы и квасили капусту.

Верили наши предки и в особые приметы этого дня. Считалось, что если погода 3 сентября радует безоблачным небом и ласковым солнышком, то осадков и ненастья можно было не ждать еще около месяца.

Запреты:

3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.

Не рекомендуется слушать советы со стороны. Наши предки были уверены, что в этот четверг все напутствия будут ошибочными.

Именно поэтому нельзя игнорировать собственные предчувствия. Надо прислушиваться к себе и действовать так, как велит сердце.

Не стоит отправляться в поездку в первой половине дня - путешествие окажется неудачным. Если это все-таки необходимо, то чтобы минимизировать потери, нужно взять с собой стебель льна.

Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.

В этот день все люди оценивают свои доходы и стараются экономить. Ни в коем случае нельзя тратить их на бесполезные вещи.

Народные приметы: