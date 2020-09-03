3 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

3 сентября наши предки чтили память святого Фаддея. Он был апостолом от семидесяти – учеником Иисуса Христа, не входящих в число ближайших, а также учеников двенадцати апостолов.
После Вознесения Господня Фаддей отправился проповедовать в Эдессу. Там он обратил в христианство многих язычников, в том числе князя и его жрецов. Он организовал там Эдесскую церковь со священниками. Дожил Фаддей до 44 лет.
Также 3 сентября вспоминают святую мученицу Вассу и ее чад. Она убедила своих детей, что не надо приносить жертвы языческим богам, а вера в единого бога даст им вечное благо. Супруг-язычник Вассы донес на свою жену и детей правителю. На глазах женщины ее детей мучительно убили, а ее саму заточили в темницу, после она тоже приняла смерть.
Главной традицией это дня принято считать уборку льна. В народе считали, что в полях есть некая добрая сила, которая присматривает за ними и не пускает детей играть среди льна.
В этот день заканчивали уборку яблок, обычно это делали с утра, чтобы плоды успели просохнуть перед тем, как их прятали в холодное место для хранения.
Женщины продолжали делать заготовки на зиму, солили огурцы и квасили капусту.
Верили наши предки и в особые приметы этого дня. Считалось, что если погода 3 сентября радует безоблачным небом и ласковым солнышком, то осадков и ненастья можно было не ждать еще около месяца.
Запреты:
3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.
Не рекомендуется слушать советы со стороны. Наши предки были уверены, что в этот четверг все напутствия будут ошибочными.
Именно поэтому нельзя игнорировать собственные предчувствия. Надо прислушиваться к себе и действовать так, как велит сердце.
Не стоит отправляться в поездку в первой половине дня - путешествие окажется неудачным. Если это все-таки необходимо, то чтобы минимизировать потери, нужно взять с собой стебель льна.
Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.
В этот день все люди оценивают свои доходы и стараются экономить. Ни в коем случае нельзя тратить их на бесполезные вещи.
Народные приметы:
На рябине много ягод — осенью будут частые дожди.
Погода на Фаддея ясная, значит, еще 21 день будет солнечно и тепло.
Куры начинают линять — жди теплой зимы.
Мышь делает гнездо глубоко в копне сена — осень будет дождливой и затяжной.
Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.
Как береза начинает желтеть, такая и осень будет: снизу — поздняя, сверху — ранняя.
Всяк Фаддей своим счастьем владей.
Если мыши по льну гнезда совьют — большие снега грядут.
В лесу много рябины — осень дождливая.