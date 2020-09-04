COVID-19: ВОЗ не ожидает массовой вакцинации до середины следующего года

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - отметила она.
По словам Харрис, сейчас на стадии испытаний около 9 потенциальных вакцин от коронавируса.
Представитель ВОЗ подчеркнула важность тщательных проверок эффективности и безопасности вакцины.
"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько эта вакцина является эффективной, и также понять, насколько она безопасна", - отметила Харрис.
Она добавила, что до сих пор ни одна из потенциальных вакцин пока не продемонстрировала четко доказанной эффективности на уровне хотя бы 50 процентов.
Это, уточнила Харрис, является показателем, к которому стремится ВОЗ.
Как сообщалось, число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.
По состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.