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COVID-19: ВОЗ не ожидает массовой вакцинации до середины следующего года

COVID-19: ВОЗ не ожидает массовой вакцинации до середины следующего года
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Во ВОЗ ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 не раньше середины 2021 года. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает DW.

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - отметила она.

По словам Харрис, сейчас на стадии испытаний около 9 потенциальных вакцин от коронавируса.

Представитель ВОЗ подчеркнула важность тщательных проверок эффективности и безопасности вакцины.

В ВОЗ сообщили, когда будет массовая вакцинация от СОVID-19

"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько эта вакцина является эффективной, и также понять, насколько она безопасна", - отметила Харрис.

Она добавила, что до сих пор ни одна из потенциальных вакцин пока не продемонстрировала четко доказанной эффективности на уровне хотя бы 50 процентов.

Это, уточнила Харрис, является показателем, к которому стремится ВОЗ.

Как сообщалось, число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека. 

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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