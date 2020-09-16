Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ

В Украине ежедневно госпитализируют сотни людей с COVID-19.

На данный момент в Украине с коронавирусом госпитализировано 8,2 тысяч пациентов, еще 4,5 тысяч находятся в больницах, но диагноз у них пока не подтвержден. Об этом рассказал в среду, 16 сентября, глава Минздрава Максим Степанов.

"У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным. Всего госпитализировано около 12,7 тысяч человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Подтвержденных – 8,2 тысяч пациентов. У нас постоянно растет количество госпитализированных", - сообщил он.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 504 человека.

Напомним, За 15 сентября в Украине выявили еще 2 958 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 162 660 случаев COVID-19. Кроме того, 3 340 человек умерли и 72 324 человек выздоровели.