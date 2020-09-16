Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать
Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ

Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
12:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине ежедневно госпитализируют сотни людей с COVID-19.

На данный момент в Украине с коронавирусом госпитализировано 8,2 тысяч пациентов, еще 4,5 тысяч находятся в больницах, но диагноз у них пока не подтвержден. Об этом рассказал в среду, 16 сентября, глава Минздрава Максим Степанов.

"У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным. Всего госпитализировано около 12,7 тысяч человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Подтвержденных – 8,2 тысяч пациентов. У нас постоянно растет количество госпитализированных", - сообщил он.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 504 человека.

Напомним, За 15 сентября в Украине выявили еще 2 958 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 162 660 случаев COVID-19. Кроме того, 3 340 человек умерли и 72 324 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
02 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы
04 Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий
05 НАПК: менее половины партий отчитались за имущество и расходы во втором квартале 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
Погода: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
Тихановская дала громкое обещание Лукашенко
Тихановская дала громкое обещание Лукашенко
С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь