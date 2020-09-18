Больше не в "красной" зоне: в Минздраве рассказали, где улучшилась ситуация с COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, какие районы вышли из "красного уровня" опасности.

Отдельные города и районы вышли из "красного уровня" эпидемической опасности. В частности, это Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил и Тернополь.

Об этом во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической опасности распространения СOVID-19 сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Отдельные города и районы вышли из "красного уровня". Этот город Ивано-Франковск, город Коломыя, Калуш и Косовский, Тысменицкий районы Ивано-Франковской области. Город Беляевка, Измаил и Белградский район Одесской области. Город Дубно Ровенской области. Город Тернополь, Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Чертковский районы Тернопольской области.

Хочу подчеркнуть, что в городе Тернополь, по состоянию на сегодня, заболеваемость в 4,97 раза превышает среднюю по Украине за последние 14 дней. То есть, они очень близко находятся к красному уровню", - сказал Максим Степанов.

При этом украинская столица продолжает находиться в "оранжевой" зоне.