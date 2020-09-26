"Боялась, что моего Славика больше нет": мама выжившего при аварии курсанта рассказал, что ей пришлось пережить

Мама единственного выжившего в авиакатастрофе курсанта Вячеслава Золочевского рассказала, что чувствовала, когда узнала о происшествии.

Ирина Золочевская в интервью "Фактам" рассказала, что узнала о крушении самолета Воздушных Сил ВСУ из новостей, "как и все".

"Я сразу поняла, что разбился самолет, в котором был мой сын. Мы со Славиком все время были на связи, и он звонил буквально за несколько часов до полета. Сын был в очень хорошем настроении", - рассказала женщина.

По ее словам, Вячеслав предупреждал, что учения будут проходить с 18.00 до 21.00, а когда поступила информация о падении самолета женщина растерялась и не знала, что делать.

Она также рассказала о "самых страшных минутах в ее жизни", когда после звонка в реанимацию госпиталя услышала, что туда привезли именно ее сына, хотя сотрудники не сразу смогли подтвердить информацию.

По словам Ирины Золочевской, когда она ночью приехала в больницу, ее Вячеслав находился в реанимации, впрочем ее все равно пустили к нему.

"Это был он, Славик был в сознании. Он меня увидел, мы встретились взглядами", - отметила мама курсанта, назвав произошедшее "настоящим чудом".

Ранее вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26, рассказала Телеграфу, что не верит в гибель сына и надеется на чудо.

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.

26 сентября по всей Украине объявлен день траура в память о погибших.

Более детально о произошедшем роковым вечером 25 сентября можно прочитать здесь.