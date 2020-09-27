Итоги 27 сентября: коронавирус, боевые действия в Нагорном Карабахе, протесты в Беларуси

Коронавирус. Эскалация насилия в Нагорном Карабахе. Протесты в Беларуси. "Слугу народа" покинул нардеп Галушко. Умер бывший глава КГГА.

В Украине по состоянию на утро 27 сентября выявили 198 634 случая коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом диагностировали в Харьковской области и в Киеве.

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

В Минске демонстранты провели очередной митинг. Протесты в Беларуси длятся уже 50 дней.

В Минске в 50-й день протестов, силовики опять проводили задержания демонстрантов, а в Гродно применили слезоточивый газ.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

По словам нардепа, борьба с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

Во фракции отреагировали на заявление и сказали, что это очень серьезные обвинения и проведут проверку.

Умер бывший глава КГГА Иван Салий

Украинский политический деятель, бывший глава Киевской горгосадминистрации Иван Салий скончался 26 сентября.

Сергей Деревянченко выдал конкурентный бой с Джермаллом Чарло.

Ночью 27 сентября (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) в "Мохеган-Сан Казино" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло.

Чемпионы Испании в субботу, 26 сентября, в гостях у Бетиса сыграли свой матч 3-го тура чемпионата Испании 2020/21.

Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась победой Реала Мадрид со счетом 2:3.

Майрис Бриедис решением большинства судей справился с Юниером Дортикосом в финале второго сезона WBSS.

В субботу, 26 сентября, в Мюнхене (Германия) состоялся долгожданный финальный поединок второго сезона Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в крузервейте Майрис Бриедис - Юниер Дортикос.

Донецкое дерби в Киеве завершилось победой Шахтера.

В воскресенье, 27 сентября, Шахтер принимал Олимпик в рамках 4-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Сегодня исполняется 22 года со дня рождения компании Google.

Компания Google официально начала работать 27 сентября 1998 года. Ее основателями являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.

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NASA показало снимок бурных циклонов Юпитера

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