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Крушение Ан-26: командование ВВС показало схему полетов на военном аэродроме (видео)

Крушение Ан-26: командование ВВС показало схему полетов на военном аэродроме (видео)
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф
Командование Воздушных сил ВСУ представили визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме, которой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире.

Схема обнародована на странице Командования ВС ВСУ в Фейсбук. 

Отмечается, что схема не является доказательной базой, но станет полезной для "шумных экспертов".

"Вместе с тем заверяем, что Воздушные Силы максимально содействуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки. Призываем всех членов комиссий, которые расследуют причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории", - сказано в сообщении.  

 В Командовании также объяснили, что при выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со старта каждого следующего самолета выбирает подобный интервал между ними. 

"Это позволяет "не мешать" экипажам друг друга и безопасно выполнять свои летные задания на участках после взлета, при полете до второго разворота, при полете до "третьего", а также при возникновении усложненных ситуаций в полете", - сказано в сообщении. 

Как известно, самолет Ан-26 ВС ВСУ потерпел крушение под Чугуевом в Харьковской области вечером 25 сентября. 

На борту находилось 27 человек, катастрофу пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице

3 октября стало известно, что на борту самолета, который сел перед разбившимся Ан-26, был сын командующего Воздушных сил.

В эфире программы "Свобода слова" глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Сергей Дроздов отдал приказ дать приоритет при посадке его сыну. Позже пресс-служба Командования ВВС дала жесткий ответ на это заявление.

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Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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