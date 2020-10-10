Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную

Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса

Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал
Офицер 503 Отдельного батальона морской пехоты Украины Елена Билозерская поделилась историей о том, как ее мама болела коронавирусом.

"В сентябре она тяжело переболела COVID-19. Лежала в реанимации под кислородом. Примерно три недели назад и примерно через 25 дней после появления симптомов ее тест показал отрицательный результат. Маму сразу же выписали из больницы долечивать пневмонию дома. Она выздоравливала медленно. Первую неделю могла вставать только в туалет. Затем понемногу становилось лучше, она даже начала было возиться на кухне", - написала она в соцсети Facebook. 

Билозерская сообщила, что вновь произошло ухудшение - температура поднялась до 37,5, появилась слабость и сильные боли в боку. 

"Выходные дни. Госпитализироваться практически невозможно. Это очень трудно сейчас и в будние дни, потому что много больниц, которые я знаю как неплохие, перепрофилировали под "ковидные" и "не ковидных" пациентов туда не принимают ... Надо делать КТ (компьютерная томография, - ред.), но даже в частных клиниках очереди вперед в неделю ... К пульмонологам - так же, трудно попасть даже к терапевтам. Едем в частную клинику, делаем рентген. Он показывает пневмонию, плеврит, фиброз, жидкость в легких", - написала она. 

По словам женщины, ее маму опять положили в больницу. 

"Врачи мне объяснили, что ковид разрушил ее сосуды, и поэтому в легких образовался застой, из-за которого началась бактериальная пневмония, а в сосудах возникли тромбы", - отметила она. 

"А вы давайте, дальше высовывайте носы из масок. Я тут на днях разговаривала с бывшим подчиненным, сказала ему, что у меня мама тяжело переболела на ковид. Парень был очень удивлен: "А он что, правда существует?". Как в разных странах, разных мирах живем", - подытожила она. 

Напомним, 9 октября правительство Украины приняло решение о финансировании бесплатного ПЦР-тестирования граждан в частных лабораториях. 

Впрочем, уже 10 октября, глава Минздрава Максим Степанов, уточнил, как это будет работать

По состоянию на утро 10 октября, в Украине зафиксировано 256 266 случаев инфицирования COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
02 В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия
03 Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
04 Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день
05 Наступила зеркальная дата 10.10.2020: что нужно успеть сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
Звезда &quot;Интернов&quot; попал в больницу с сильными головными болями
Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь