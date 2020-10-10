Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса

Офицер 503 Отдельного батальона морской пехоты Украины Елена Билозерская поделилась историей о том, как ее мама болела коронавирусом.

"В сентябре она тяжело переболела COVID-19. Лежала в реанимации под кислородом. Примерно три недели назад и примерно через 25 дней после появления симптомов ее тест показал отрицательный результат. Маму сразу же выписали из больницы долечивать пневмонию дома. Она выздоравливала медленно. Первую неделю могла вставать только в туалет. Затем понемногу становилось лучше, она даже начала было возиться на кухне", - написала она в соцсети Facebook.

Билозерская сообщила, что вновь произошло ухудшение - температура поднялась до 37,5, появилась слабость и сильные боли в боку.

"Выходные дни. Госпитализироваться практически невозможно. Это очень трудно сейчас и в будние дни, потому что много больниц, которые я знаю как неплохие, перепрофилировали под "ковидные" и "не ковидных" пациентов туда не принимают ... Надо делать КТ (компьютерная томография, - ред.), но даже в частных клиниках очереди вперед в неделю ... К пульмонологам - так же, трудно попасть даже к терапевтам. Едем в частную клинику, делаем рентген. Он показывает пневмонию, плеврит, фиброз, жидкость в легких", - написала она.

По словам женщины, ее маму опять положили в больницу.

"Врачи мне объяснили, что ковид разрушил ее сосуды, и поэтому в легких образовался застой, из-за которого началась бактериальная пневмония, а в сосудах возникли тромбы", - отметила она.

"А вы давайте, дальше высовывайте носы из масок. Я тут на днях разговаривала с бывшим подчиненным, сказала ему, что у меня мама тяжело переболела на ковид. Парень был очень удивлен: "А он что, правда существует?". Как в разных странах, разных мирах живем", - подытожила она.

Напомним, 9 октября правительство Украины приняло решение о финансировании бесплатного ПЦР-тестирования граждан в частных лабораториях.

Впрочем, уже 10 октября, глава Минздрава Максим Степанов, уточнил, как это будет работать.

По состоянию на утро 10 октября, в Украине зафиксировано 256 266 случаев инфицирования COVID-19.