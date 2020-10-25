На выборах в Украине заметили коронавирусное "ноу-хау" (фото)

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на избирательных участках придумали интересный способ защиты от заболевания - для людей с признаками ОРВИ подготовили отдельные кабинки и урны для голосовании.

Об одном их таких случаев во Львове рассказала журналистка Марьяна Пьецух.

Пользователи соцсети массово начали рассказывать об аналогичных случаях на их избирательных участках.

"У меня на районе тоже такое", "В Одессе тоже", "Везде такое", - пишут в комментариях.

В частности на одном из участков столицы выделили урну для людей с температурой строго 37,2, что очень позабавило остальных.

Стоит отметить, что Киев и Львовщина вместе с Харьковской, Житомирской и Хмельницкой областями - украинские антирекордсмены по заболеваемости и смертности COVID-19. Кроме того, во Львовской области наибольшее суммарное число жертв коронавируса по Украине.