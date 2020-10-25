Мест в реанимации всем не хватит: во власти оценили нарушения на выборах в Украине

Граждан, участвовавших в голосовании, а также работников избирательных комиссий предупредили о высоких рисках заражения коронавирусом.

Об этом написал глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко в Facebook.

"Голосование происходило в таких условиях, что впору сказать, что что это не кабинки для голосования, а кабинки для коронавируса. Потому, дорогие мои, если вы работали на избирательном участке или голосовали, то вы в зоне риска, и мест в реанимации после выборов точно всем не хватит", - написал он.

Также он прокомментировал данные о необычайно низкой явке на выборы.

"Избиратель показал ногами, что проводить выборы в период пандемии нельзя. Какие могут быть претензии к избирателям, если каждый день + 6000-7000 (больных) на COVID19, и в этой ситуации лучше всего оставаться дома", - написал он.

По его мнению выборы 25 октября показали, что "власть проводит выборы в первую очередь для себя, чтобы легитимизировать процесс распила бюджета на последующий срок", в связи с чем призывает не ждать ничего нового.

Как сообщалось ранее, на одном из избирательных участков в Кропивницком у троих членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус.

А вот во Львове и на многих других участках были замечены специальные урны для людей, у которых есть признаки ОРВИ.

Также в сети показали, как члены участковых избирательных комиссий проводят голосование среди избирателей, находящихся на самоизоляции.