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Мест в реанимации всем не хватит: во власти оценили нарушения на выборах в Украине

Мест в реанимации всем не хватит: во власти оценили нарушения на выборах в Украине
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - 24 канал

Граждан, участвовавших в голосовании, а также работников избирательных комиссий предупредили о высоких рисках заражения коронавирусом. 

Об этом написал глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко в Facebook.  

"Голосование происходило в таких условиях, что впору сказать, что что это не кабинки для голосования, а кабинки для коронавируса. Потому, дорогие мои, если вы работали на избирательном участке или голосовали, то вы в зоне риска, и мест в реанимации после выборов точно всем не хватит", - написал он. 

Также он прокомментировал данные о необычайно низкой явке на выборы

"Избиратель показал ногами, что проводить выборы в период пандемии нельзя. Какие могут быть претензии к избирателям, если каждый день + 6000-7000 (больных) на COVID19, и в этой ситуации лучше всего оставаться дома", - написал он. 

По его мнению выборы 25 октября показали, что "власть проводит выборы в первую очередь для себя, чтобы легитимизировать процесс распила бюджета на последующий срок", в связи с чем призывает не ждать ничего нового.

Как сообщалось ранее, на одном из избирательных участков в Кропивницком у троих членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус.

А вот во Львове и на многих других участках были замечены специальные урны для людей, у которых есть признаки ОРВИ.

Также в сети показали, как члены участковых избирательных комиссий проводят голосование среди избирателей, находящихся на самоизоляции. 

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Все по теме:

Выборы, Коронавирус, Covid-19, Олег Попенко.

Автор:

Телеграф
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