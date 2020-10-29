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Коронавирус за сутки побил "рекорды" в восьми регионах Украины

Коронавирус за сутки побил "рекорды" в восьми регионах Украины
10:21 Сегодня Телеграф

Ситуация в областях с распространением коронавируса на четверг, 29 октября, напряженная – в большинстве растут и показатели общего количества заболевших, и смертельные случаи.

Об это говорит система мониторинга СНБО.

На 29 октября Херсонская область установила десятидневный рекорд и по числу новых случаев, и по смертности. Здесь за сутки умерло 10 человек, при том, что в предыдущие дни летальных исходов было от 0 до 4. Новых случаев выявлено 162 (за 10 дней этот показатель опускался до 59, а поднимался до 110).

Житомирская область установила рекорд смертности – здесь за сутки от коронавируса умерло 13 человек. До этого летальных исходов было от 3 до 10 ежедневно.

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В Черновцицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях – наибольшее число заболевших в регионах за последние 10 дней.

В Хмельницкой области 478 новых диагнозов за сутки (за 10 дней от 182 до 471 случая регистрировалось ежедневно).

В Черновицкой области 397 больных коронавирусом за сутки (за 10 дней от 215 до 392 случаев ежедневно).

В Ивано-Франковской области заболело 349 жителей (за 10 дней от 221 до 332 случаев ежедневно).

В Киевской области 315 заболело на 29 октября (за 10 дней от 242 до 311 случаев ежедневно).

В Закарпатской области – 271 случай (за предыдущие дни от 131 до 260 случаев ежедневно).

В Винницкой области 202 новых случаев COVID-19 (за предыдущие дни от 105 до 163 случаев ежедневно).

Напомним, что накануне во Львове разгорелся скандал из-за смерти от коронавируса молодого юноши - медиков обвиняют в неисполнении врачебного долга.

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Все по теме:

Смертность, Статистика, Коронавирус, заболеваемость, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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