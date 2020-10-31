Скачать
Суббота, 31.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса
Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса
Друзья, мы теперь и в Telegram!
Друзья, мы теперь и в Telegram!
Поразительные "совпадения": в поведении спикера Рады Разумкова заметили интересные нотки
Поразительные "совпадения": в поведении спикера Рады Разумкова заметили интересные нотки
Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике
Итоги 30 октября: митинги под КСУ, землетрясение в Турции и смертельное ДТП на Крещатике

Праздник 31 октября: народные приметы и запреты

Праздник 31 октября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

День святого Луки, или Луков день отмечается в субботу, 31 октября. Какой будет погода в этот день - узнайте на нашем сайте "Телеграф".

По преданию, Лука в числе семидесяти учеников Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя. Впоследствии Лука сопровождал в путешествиях святого Павла. Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. Также он считается первым в истории иконописцем. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. По этой причине Луку считали на Руси покровителем всех живописцев. Сам он прожил долгую жизнь (84 года), но погиб мученической смертью на территории Фив. Святого Луку распяли на дереве.

Из-за созвучия с именем святого в этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. 31 октября старались обязательно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год.

Идеи простых, но интересных образов на Хэллоуин (фото и видео)

31 октября начиналась так называемая осенняя путина, предполагавшая выход в море для рыбалки. Поэтому, также молились Луке, попросив его об успехе в делах.

Что запрещено делать 31 октября

  • 31 октября запрещено переедать, придаваться обжорству. Также нельзя есть острую пищу и употреблять алкоголь.

  • Нельзя спиливать деревья и обрывать ветки.

  • Нежелательно одалживать деньги и еду.

Народные приметы 31 октября:

  • Облака по небу плывут с севера на юг - погода будет ясной и наоборот.

  • Рога месяца смотрят в северную сторону - примета, что погода в ближайшие дни будет сухой. Если месяц направлен к югу, то слякоть продержится до начала ноября.

  • Бледная и мутная луна - жди дождя или снега. Возможны также морозы.

  • Родившимся 31 октября дан дар целительства и талант художника. Носить им следует аквамарин.

Также в ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают веселый праздник Хэллоуин. "Телеграф" предлагает подборку легких идей, который помогут вам красиво и с тематикой украсить жилище ко Дню всех святых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Время и стекло" отыграли последний концерт перед распадом: фанаты не сдерживали слез (фото, видео)
02 Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса
03 Поразительные "совпадения": в поведении спикера Рады Разумкова заметили интересные нотки
04 С голым животом: беременную Кети Топурия засекли на отдыхе в Дубае
05 Украина отдала Китаю 3 млн гектаров земли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что такое принял Конституционный суд, что Зеленский решил его распустить, даже нарушая закон
Что такое принял Конституционный суд, что Зеленский решил его распустить, даже нарушая закон
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Землетрясение в Турции унесло много жизней: данные о жертвах и фото разрушений
Землетрясение в Турции унесло много жизней: данные о жертвах и фото разрушений
&quot;Мистический вечер&quot; и обмен партнерами: какие сюрпризы готовят &quot;Танці з зірками&quot;
"Мистический вечер" и обмен партнерами: какие сюрпризы готовят "Танці з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь