Праздник 31 октября: народные приметы и запреты

День святого Луки, или Луков день отмечается в субботу, 31 октября. Какой будет погода в этот день - узнайте на нашем сайте "Телеграф".

По преданию, Лука в числе семидесяти учеников Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя. Впоследствии Лука сопровождал в путешествиях святого Павла. Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. Также он считается первым в истории иконописцем. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. По этой причине Луку считали на Руси покровителем всех живописцев. Сам он прожил долгую жизнь (84 года), но погиб мученической смертью на территории Фив. Святого Луку распяли на дереве.

Из-за созвучия с именем святого в этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. 31 октября старались обязательно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год.

31 октября начиналась так называемая осенняя путина, предполагавшая выход в море для рыбалки. Поэтому, также молились Луке, попросив его об успехе в делах.

Что запрещено делать 31 октября

31 октября запрещено переедать, придаваться обжорству. Также нельзя есть острую пищу и употреблять алкоголь.

Нельзя спиливать деревья и обрывать ветки.

Нежелательно одалживать деньги и еду.

Народные приметы 31 октября:

Облака по небу плывут с севера на юг - погода будет ясной и наоборот.

Рога месяца смотрят в северную сторону - примета, что погода в ближайшие дни будет сухой. Если месяц направлен к югу, то слякоть продержится до начала ноября.

Бледная и мутная луна - жди дождя или снега. Возможны также морозы.

Родившимся 31 октября дан дар целительства и талант художника. Носить им следует аквамарин.

Также в ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают веселый праздник Хэллоуин. "Телеграф" предлагает подборку легких идей, который помогут вам красиво и с тематикой украсить жилище ко Дню всех святых.