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Ляшко рассказал, будут ли вводить новую зону карантина в Украине

Ляшко рассказал, будут ли вводить новую зону карантина в Украине
22:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В связи с пандемией коронавируса, в Украине планировали ввести новую "черную" зону карантина с полным локдауном. В то же время главный санврач Украины Виктор Ляшко заверил, что пока вводить новую зону не планируют.

Об этом он рассказал в коментарии Радио НВ.

По его словам, решение о введении дополнительных мер либо же их снятии сейчас в праве принимать органы местного самоуправления вместе с национальной комиссией.

Сейчас в Минздраве планируют предложить новый критерий для ограничений, а именно - "320 случаев на 100 тыс человек, это будет красная зона карантина, но если в области из всех протестированых больше 20 процентов будут с положительным результатом, то области нельзя будет выбрать отдельные меры ограничений, и таким образом ограничения каснутся и общественного транспорта", - отметил Ляшко.

Стоит напомнить, что пандемия коронавируса разгулялась не только в Украине - в мире за последнюю неделю также фиксируют рекордные эпидемические показатели.

Читайте также в материале "Телеграф": Известный украинский врач-инфекционист объяснил, как отличить симптоматику гриппа и коронавируса.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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