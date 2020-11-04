Ляшко рассказал, будут ли вводить новую зону карантина в Украине

В связи с пандемией коронавируса, в Украине планировали ввести новую "черную" зону карантина с полным локдауном. В то же время главный санврач Украины Виктор Ляшко заверил, что пока вводить новую зону не планируют.

Об этом он рассказал в коментарии Радио НВ.

По его словам, решение о введении дополнительных мер либо же их снятии сейчас в праве принимать органы местного самоуправления вместе с национальной комиссией.

Сейчас в Минздраве планируют предложить новый критерий для ограничений, а именно - "320 случаев на 100 тыс человек, это будет красная зона карантина, но если в области из всех протестированых больше 20 процентов будут с положительным результатом, то области нельзя будет выбрать отдельные меры ограничений, и таким образом ограничения каснутся и общественного транспорта", - отметил Ляшко.

Стоит напомнить, что пандемия коронавируса разгулялась не только в Украине - в мире за последнюю неделю также фиксируют рекордные эпидемические показатели.

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