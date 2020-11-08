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Стало известно, когда Киев переведут в "красную" зону карантина

Стало известно, когда Киев переведут в "красную" зону карантина
14:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В "красную" зону карантина в связи с коронавирусом в Украине могут перейти еще пять областных центров - Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, эти города будут переведены в "красную" зону карантинных ограничений, если текущая динамика заболеваемости и смертности не снизится. Так, если показали не изменяется, города попадут под жесткий карантин в ходе следующего зонирования, которое пройдет уже на следующей неделе, после 9 ноября.

Помимо этого, Ляшко отметил, что на всей территории Украины помимо территорий с "красным" уровнем эпидопасности установлен "оранжевый" уровень, то есть "зеленой" зоны в стране больше нет.

Ляшко не исключает, что в Киеве снова закроют метро

"К "красному" уровню дополнительно отнесено 198 административных единиц с 23 областей, что на 86 больше чем на предыдущей недели. В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к "красному" уровню в связи с тем, что у них пять дней подряд загруженность коек превышает 75%. Также к "красному" уровню добавились два областных центра – Краматорск и Запорожье", - добавил Ляшко.

Напомним, что на этой неделе максимальный прирост COVID-19 в Украине был зафиксирован 7 ноября. Наибольшее число смертей подтвердили днем ранее. Антирекордсменами по числу жертв коронавируса стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.

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Все по теме:

Киев, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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