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"Кто оно вообще такое?" СМИ нашли "вице-президента" в Украине и развеселили сеть

"Кто оно вообще такое?" СМИ нашли "вице-президента" в Украине и развеселили сеть
08:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

7 ноября в одном из украинских СМИ вышла очень забавная статья, в которой рассказывалось как президент Владимир Зеленский и "вице-президент Андрей Ермак" поздравили Джо Байдена с победой на выборах США. 

Пользователи сети взорвались волной юмора по данному поводу.

Скриншот самой статьи.

Ермак

Блогер Назар Приходько прокомментировал данную статью в своем Фейсбуке.

"Пока мы здесь про Байдена, Азербайджан, Сакартвело и Беларусь - у нас переворот. Не, ну а что? Нелегитимный ОП есть, то почему не может быть вице-президента?", - отметил он.

Активист Глеб Бабич тоже не остался в стороне и дал свой комментарий в Фейсбук.

"Оу, уже вице-президент, говорите? В одной старой книге (а также журнале "Ярбух Фюр психоаналитик") все давно сказано, господа!

"- Я вице-король Индии! - отрапортовал он, краснея. - Отдайте мне любимого слона.

- Это у вас бред, - ласково сказала врач, - вы в больнице, мы вас вылечим", - так прокомментировал Глеб данную новость, также выложив мем.

Другие пользователи сети также активно делились своими комментариями.

Пользователь под ником Тарас иронично задался вопросом: "а можно ли узнать, что это за персонаж такой "вице-президент Ермак"? На что пользователь Николай продолжил его вопрос, добавив: "и кто оно вообще такое?".

комент

Пользователь Валерий прокомментировал эту ошибку СМИ так: "а когда это у нас ввели должность вице-президента. У нас и президента по сути нет", - отметил он. На чо получил ответ пользователя Тараса: "может, они знают больше чем мы".

коментарий

Другие же пользователи также были в недоумении, "как" могла появится такая статья и кто ее писал.комент пользователякомент в соцсети

Стоит отметить, что 14 октября, Офис президента Украины Владимира Зеленского отличился с неприкрытым пиаром своего руководителя, Андрея Ермака.

Читайте также в материале "Телеграф": Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, почему слишком часто фигурирует на фото вместе с главой государства Владимиром Зеленским.

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Все по теме:

Украина, СМИ, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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