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Стало известно, когда Украина сможет получить первую вакцину от коронавируса

Стало известно, когда Украина сможет получить первую вакцину от коронавируса
23:18 Ср, 11 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: facebook

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов считает, что первые поставки вакцины от коронавируса в Украину можно ожидать уже в конце первого квартала 2021 года.

Об этом он рассказал в эфире канала Украина 24.

Со слов главы Минздрава, основным критерием для получения вакцины является ее регистрация.

На данный момент "Украина состоит в глобальной инициативе COVAX, по которой мы должны получить до 8 миллионов доз вакцины, ровными траншами" - отметил Степанов.

По его словам, партнеры уведомили, что они достигают стабилизации вакцины при температуре  от 60 до 80 градусов ниже нуля, и Украина сможет выдержать нужные условия, но глава Минздрава надеется, что к моменту поставок уже не нужна будет такая температура, иначе придется докупать дорогостоящее оборудование.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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