Больше 11 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине новый антирекорд

На четверг, 12 ноября, в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 11 057, в этом количестве - 564 медика и 428 ребенка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки в больницы госпитализировано 1 509 больных коронавирусной инфекцией. Не смогли побороть болезнь 198 украинцев. А выздоровело 6 235 человек.
Выполнено тестов за последние 24 часа – 77 149 (методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216), а всего с начала эпидемии проведено 3,7 млн. ПЦР-тестов.
В лидерах по количеству заболевших продолжает оставаться Киев - 931 житель столицы получил подтверждение диагноза за сутки. На втором месте оказалась Запорожская область с 799 случаями. Затем идет Киевская (700), Одесская (663) и Полтавская (624) области.
С начала пандемии в Украине:
заболело – 500 865 человек;
выздоровело – 227 694 человек;
умерло - 9 145 человек.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в Украине вакцина против коронавируса может появиться уже в конце первого квартала 2021 года. Основным критерием ее получения является регистрация.
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