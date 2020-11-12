Больше 11 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине новый антирекорд

На четверг, 12 ноября, в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 11 057, в этом количестве - 564 медика и 428 ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в больницы госпитализировано 1 509 больных коронавирусной инфекцией. Не смогли побороть болезнь 198 украинцев. А выздоровело 6 235 человек.

Выполнено тестов за последние 24 часа – 77 149 (методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216), а всего с начала эпидемии проведено 3,7 млн. ПЦР-тестов.

В лидерах по количеству заболевших продолжает оставаться Киев - 931 житель столицы получил подтверждение диагноза за сутки. На втором месте оказалась Запорожская область с 799 случаями. Затем идет Киевская (700), Одесская (663) и Полтавская (624) области.

С начала пандемии в Украине: