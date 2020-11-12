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Четверг, 12.11.2020
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Больше 11 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине новый антирекорд

Больше 11 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине новый антирекорд
08:43 Сегодня Телеграф

На четверг, 12 ноября, в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 11 057, в этом количестве - 564 медика и 428 ребенка. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министр здравоохранения Максим Степанов. 

За сутки в больницы госпитализировано 1 509 больных коронавирусной инфекцией. Не смогли побороть болезнь 198 украинцев. А выздоровело 6 235 человек.

Выполнено тестов за последние 24 часа  – 77 149 (методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216), а всего с начала эпидемии проведено 3,7 млн. ПЦР-тестов. 

В лидерах по количеству заболевших продолжает оставаться Киев - 931 житель столицы получил подтверждение диагноза за сутки. На втором месте оказалась Запорожская область с 799 случаями. Затем идет Киевская (700), Одесская (663) и Полтавская (624) области. 

С начала пандемии в Украине:

  • заболело  – 500 865 человек; 

  • выздоровело – 227 694  человек;

  • умерло -  9 145 человек. 

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в Украине вакцина против коронавируса может появиться уже в конце первого квартала 2021 года. Основным критерием ее получения является регистрация. 

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Тестирования.

Автор:

Телеграф
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