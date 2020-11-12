Карантин выходного дня не сдержит коронавирус, но пойдет на пользу украинцам - профессор медицины

Карантин выходного дня, который уже с 14 ноября начнет действовать в Украине, не окажет особого влияния на распространение коронавируса, но поможет украинцам подготовиться к его дальнейшему обострению.

Об этом профессор медицины, врач-эпидемиолог Ирина Колесникова рассказала "Гордону".

По ее словам, карантин на выходных не прервет цепочку передачи вируса и не поможет взять под контроль пандемию в Украине, но украинцы должны готовиться к возможному возвращению жесткого карантина.

Колесникова утверждает, что нет смысла вводить ограничения, когда в стране продолжают проводить различные мероприятия, и многие жители продолжают вести жизнь, как и до начала эпидемии.

Так, врач советует жителям "тренироваться", ответственно планировать коммуникацию с другими людьми и повседневную жизнь в условиях распространения COVID-19 в стране.

В то же время она напоминает, что в любой форме карантин не предполагает полной изоляции, украинцы могут по-прежнему совершать прогулки, но соблюдая при этом все меры предосторожности и социальную дистанцию.

Заметим, что Ирина Колесникова родом из Харькова, сейчас она доктор медицинский наук и завкафедрой эпидемиологии в университете Богомольца, изучат влияние разных факторов на иммунитет к инфекциям и пути оптимизации эпидемиологического надзора за инфекциями.

Как сообщал "Телеграф", решением правительства карантин выходного дня был введен в Украине с 14 по минимум 30 ноября, однако его могут продлить до 2021 года.

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