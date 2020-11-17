Зараженные COVID-19 часами ждут на улице приема у врача: полковник рассказал об очередях в военном госпитале

Своим опытом лечения COVID-19 поделился Герой Украины, полковник Сергей Собко.

Он заболел COVID-19 и через неделю начал чувствовать дискомфорт и покалывание в груди, поэтому обратился в Главный военный госпиталь Киева.

Собко отмечает, что для осмотра врачом нужно иметь напечатанный результат положительного тестирования.

Чтобы получить тест, надо отстоять очередь, в которой находятся как зараженные COVID-19 люди, так и здоровые.

После получения положительного теста Собко направился в инфекционное отделение. Там его опять направили на улицу, "идите налево, пройдите по периметру здания, там увидите палатку, там вас и будут принимать".

Рядом с входом в главное здание, где осуществлялся прием больных коронавирусом, оборудовали палатку для обогрева на зимний период. Соответственно, там принимают и зараженных COVID-19 пациентов.

Прием осуществляет только один врач.

"Подошел мой коллега с воспалением легких, на COVID только протестировался. Результат должен был получить через несколько дней. Его направили на консультацию в инфекционное. Он увидел картину, посчитал время ожидания и решил просто уйти", - рассказывает Собко.

В этот момент прибыл полковник из Командования Медсил ВСУ , которому Собко рассказал о ситуации. Тот пообещал, что разберется.

По словам Собко, он стал в очередь 9:50, на приеме у врача оказался только в 13:15.

Сергей Собко был неприятно удивлен условиями, в которых работает медперсонал и ведется прием пациентов.

"Неужели надлежащая организация оказания помощи требует значительных ресурсов? Почему люди с воспалением легких должны часами стоять на морозе?", - пишет Собко.

Собко отмечает, что такая ситуация с приемом больных и лечением происходит не впервые.

"Каждый раз, когда нужно пройти лечение, это лечение проходит с большим стрессом, жалобами и разборками. Это связано то с бесконечным ожиданием приема (иногда по несколько дней), то с борьбой с "родственниками, знакомыми, генералами или уважаемыми полковниками", которые идут вперед, а ты подожди, то с постоянными случаями хамства со стороны медперсонала и руководства.

Если такое отношение к Герою Украины, тогда "как относятся к солдатам, к младшим или старшим офицерам, которые не могут поставить людей на место или никому пожаловаться?" - резюмирует Собко.

Напомним, 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года.