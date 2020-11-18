Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина

Власти ввели карантин выходного дня, но не каждый готов ему следовать и не каждый в него верит. Таким образом глава департамента нацполиции Украины Иван Наумов, потерял работу из-за отказа закрыть клуб на выходные дни.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передают в УП.

По предварительным данным, ранее журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Со слов Тракало, Нацполиция намерена провести служебную проверку по фактам, которые были обнародованы касательно чиновника в СМИ.

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