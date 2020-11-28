Какой праздник 28 ноября: народные приметы и запреты

В церковном календаре 28 ноября почитается память трех мучеников - Гурия, Самона и Авива.

Гурий и Самон жили в конце III - начале IV века в городе Эдессе. Когда начались диоклетианские гонения на христиан, они покинули город, но были схвачены стражей. Впоследствии христиане были подвергнуты многочисленным пыткам, после чего их бросили в темницу на несколько лет и казнили.

Что касается диакона Авива, то он пострадал за веру во времена правления императора Лициния. Он был арестован и сожжен заживо. Близкие Авива похоронили его тело в той же гробнице, где были погребены Гурий и Самон.

На Гурия особым вниманием пользовались лошади: "Гурьян без лошади, что зима без января" - говорили крестьяне. Обычно человеку, который родился 28 ноября, дарили воз сена или мешок овса, поскольку так лошади будут здоровыми.

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января. В эти дни верующие люди воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ругаться. Обязательно парились в бане, считая, что чистое тело и дух - это очень важно.

Что запрещено делать 28 ноября

28 ноября необходимо воздержаться от развлечений.

Нельзя ссориться и вести пустую болтовню.

Народные приметы 28 ноября

На Гурьев день уже снег лежит - значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.

Сильный ветер - неспокойная и ветреная погода продлится до Николая (19 декабря).

Лошади ржут громко - хороший знак.

По примете 28 ноября мороз ударил - нечистая сила исчезнет.

Если искупаешься в бане в этот день - примета, что будешь здоровым весь год.

Родившиеся 28 ноября редко бывают счастливы. Носить им следует яшму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выходные 28-29 ноября синоптики обещают понижения температуры воздуха, дождь и снег.