Ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается в пяти областях Украины

Пандемия коронавируса продолжает властвовать в Украине. Так, на утро 27 ноября в нескольких областях страны ситуация с COVID-19 заметно ухудшилась.
Об этом сообщают данные СНБО.
Таки образом за последние 10 дней ряд областей поставили новые антирекорды.
Рекорд по числу новых случаев заболевания поставили:
Киев (было 1422 - стало 1520)
Львовская обл. (было 824 - стало 898)
Днепропетровская обл. (было 1342 - стало 1773)
Рекорд смертности:
Херсонская (было 10 - стало 11)
Рекорд заболевших, и смертности:
Ивано-франковская (было 621 - стало 651)
Стоит напомнить, что в Украине собираются ввести "новогодний" локдаун.
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