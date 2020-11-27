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Ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается в пяти областях Украины

Ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается в пяти областях Украины
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф

Пандемия коронавируса продолжает властвовать в Украине. Так, на утро 27 ноября в нескольких областях страны ситуация с COVID-19 заметно ухудшилась.

Об этом сообщают данные СНБО.

Таки образом за последние 10 дней ряд областей поставили новые антирекорды.

Рекорд по числу новых случаев заболевания поставили:

  • Киев (было 1422 - стало 1520)

киев

  • Львовская обл. (было 824 - стало 898)

львов

  • Днепропетровская обл. (было 1342 - стало 1773)

днепр

Рекорд смертности:

  • Херсонская (было 10 - стало 11)

херсон

Рекорд заболевших, и смертности:

  • Ивано-франковская (было 621 - стало 651)

Ивано-франковск

  • Ивано-франковская - смертность (было 9 - стало 10)

Ивано-франковская область

Стоит напомнить, что в Украине собираются ввести "новогодний" локдаун.

Читайте также в материале "Телеграфа": Будут ли дети ходить в школу во время локдауна? - в Раде озвучили условие.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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