Ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается в пяти областях Украины

Пандемия коронавируса продолжает властвовать в Украине. Так, на утро 27 ноября в нескольких областях страны ситуация с COVID-19 заметно ухудшилась.

Об этом сообщают данные СНБО.

Таки образом за последние 10 дней ряд областей поставили новые антирекорды.

Рекорд по числу новых случаев заболевания поставили:

Киев (было 1422 - стало 1520)

Львовская обл. (было 824 - стало 898)

Днепропетровская обл. (было 1342 - стало 1773)

Рекорд смертности:

Херсонская (было 10 - стало 11)

Рекорд заболевших, и смертности:

Ивано-франковская (было 621 - стало 651)

Ивано-франковская - смертность (было 9 - стало 10)

Стоит напомнить, что в Украине собираются ввести "новогодний" локдаун.

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