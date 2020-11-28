Сразу в девяти областях Украины за сутки подскочило число новых случаев и смертей от коронавируса

В субботу, 28 ноября, коронавирус COVID-19 поставил ряд неприятных рекордов в Украине, - среди прочего, резко подскочило число заболевших и умерших в Киеве и еще восьми областях.
Это видно по статистике СНБО за сутки.
Свои рекорды заболеваемости за последнее время побили столица и шесть областей:
Рекордные показали смертности в регионе за последние дни получили три области:
Как ранее сообщал "Телеграф", власти Украины уже рассматривают введение локдауна к Новому году.
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