Какой праздник 1 декабря: народные приметы и запреты

Во вторник, 1 декабря, православной церковью чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского.

Уже с юности Святой Платон Анкирский был добродетельным человеком, проповедовал христианство среди язычников. Позже правитель Агриппин призвал его отречься от веры, но Платон был стоек в своих убеждениях, за что молодой христианин был подвергнут мучениям и обезглавлен.

Святой Роман Кесарийский жил во времена правления императора Максимиана, когда было великое гонение на христиан. Однажды он встретил епарха, идущего на языческий праздник и стал убеждать его отречься от веры. Но епарх отказался, а позже предал Романа пыткам и приговорил к смертной казни.

Интересно, что на Руси мученикам молились для материального благополучия. Поэтому, утром перед началом всякой работы непременно отправлялись в церковь, поскольку верили, что после этого в семье деньги водиться будут.

Что запрещено делать 1 декабря

Говорили, что в этот день нельзя пропускать церковную службу, но если такой возможности нет, то лучше помолиться дома.

Нельзя ссориться и ругаться, иначе конфликты затянуться на целый год.

Народные приметы 1 декабря

Существует народная примета, если в этот день тепло на улице - зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.

Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.

Родившиеся 1 декабря редко бывают счастливы. Им дан дар предсказывать погоду. Носить им следует малахит или лазурит.

Ранее сообщалось о том, что погода 1 декабря порадует украинцев солнцем, но в некоторых местах ожидается снег.