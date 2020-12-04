Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне

На фоне пандемии коронавируса в Украине власти решили ввести локдаун, но даты пока не назвали. В то же время транспорт будет работать в привычном режиме.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, даже при жестком локдауне ни воздушный, ни наземный транспорт в Украине останавливать не будут.

А все потому, что в правительстве считают, что транспорт не является основной причиной распространения коронавируса в Украине.

Видео обращения Дениса Шмыгаля:

Стоит напомнить, что в Министерстве здравоохранения Украины будут настаивать на введении жесткого локдауна с начала января 2021 года, с предпологаемым сроком в три недели.

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