Нет смысла тратить деньги: что врачи выписывают "для успокоения" больных при COVID-19

На данный момент эффективного средства, которое способно уничтожать коронавирус, не существует, а широко известный Ремдесивир показывает лишь минимальную эффективность.

Об этом рассказал главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.

"Уничтожить коронавирус сейчас мы не можем", - сказал он, подчеркнув, что никакие иммуномодуляторы, иммуностимуляторы или витамины не являются средством борьбы с COVID-19 и "это стоит четко понимать".

Жиравецкий объяснил, что большинство средств, которые выписывают врачи являются "психологической поддержкой".

К этим средствам он отнес витамины C и D, цинк и множество иммуномодуляторов украинского производства.

Врач указывает, что эти средства присутствуют в рецептах ради успокоения пациентов.

"Потому что если врач ничего не назначил, то значит врач некомпетентен", - отметил он, еще раз подчеркнув, что эти средства могут лишь слегка уменьшить воспаление, улучшить состояние и сделать легкий детокс.

Среди действенных способов профилактики коронавируса, врач называет избегание массовых собраний.

"Нет смысла тратить деньги на вещи, которые не работают", - подытожил Жиравецкий.

Напомним, ранее Жиравецкий заявил, что в Украине до конца пандемии переболеет еще около 10 миллионов человек.

Отметим, что по состоянию на 5 декабря в нашей стране зафиксировано более 800 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.