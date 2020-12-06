Реальное число случаев коронавируса совсем другое: врач очертил ситуацию с COVID в Украине

Чтобы представить реальное количество больных COVID-19 в Украине, официальные данные стоит умножить на 5.

Такое мнение высказал главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.

"Если у на официально была одна тысяча случаев за сутки, то умножим эту цифру на 5, так как не все сделали ПЦР, и получим 5 тысяч", - сказал он.

Таким образом, утверждает врач, если взять последние данные, согласно которым за сутки 4 ноября было обнаружено почти 14 новых случаев инфицирования коронавирусом, то реальная цифра заболевших получится на уровне 60 тысяч.

"Я думаю, в среднем, можно множить на 4 или 5", - отметил он, подчеркнув, что лаборатории не могут сделать ПЦР-тесты всем желающим, да и многие украинцы не готовы выложить 800-1000 гривен за тестирование.

Отметим, что согласно официальных данных Минздрава, в Украине зафиксировано более 800 тысяч случаев коронавируса.

Как сообщалось ранее, Жиравецкий напомнил, что лекарства от коронавируса пока не существует.