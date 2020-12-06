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Реальное число случаев коронавируса совсем другое: врач очертил ситуацию с COVID в Украине

Реальное число случаев коронавируса совсем другое: врач очертил ситуацию с COVID в Украине
04:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Чтобы представить реальное количество больных COVID-19 в Украине, официальные данные стоит умножить на 5. 

Такое мнение высказал главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.  

"Если у на официально была одна тысяча случаев за сутки, то умножим эту цифру на 5, так как не все сделали ПЦР, и получим 5 тысяч", - сказал он. 

Таким образом,  утверждает врач, если взять последние данные, согласно которым за сутки 4 ноября было обнаружено почти 14 новых случаев инфицирования коронавирусом, то реальная цифра заболевших получится на уровне 60 тысяч. 

"Я думаю, в среднем, можно множить на 4 или 5", - отметил он, подчеркнув, что лаборатории не могут сделать ПЦР-тесты всем желающим, да и многие украинцы не готовы выложить 800-1000 гривен за тестирование. 

Отметим, что согласно официальных данных Минздрава, в Украине зафиксировано более 800 тысяч случаев коронавируса. 

Как сообщалось ранее, Жиравецкий напомнил, что лекарства от коронавируса пока не существует

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Все по теме:

Статистика, Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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