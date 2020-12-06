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Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна

Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В МОЗ заявили, что в случае введения в Украине локдауна, будут рекомендовать правительству жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство образования и науки рекомендовало чтобы зимние каникулы продлились с 25 января по 10 января. Но в МОН, утверждают, что это только рекомендация. Поэтому школы самостоятельно могут определять даты каникул, согласовывая с местными управлениями образования.

В разных школах и в разных городах каникулы будут отличаться по датам.

В МОН опровергли информацию о возможных дополнительных каникулах в феврале.

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Как сообщает издание "Сегодня", в случае введения жесткого карантина каникулы продлевать не будут. Но вполне возможно что будет введено дистанционное обучение. Решение о переводе школы на дистанционное обучение  принимают непосредственно руководители учреждений.

Отметим, несмотря на многочисленные разговоры о введении в Украине жесткого локдауна, в правительстве так и не могут до сих определиться с точными датами.

Напомним, по состоянию на утро 6 декабря в Украине 11 590 новых случаев коронавирусной болезни.

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Все по теме:

МОЗ, МОН, Школы, Карантин, Каникулы, Максим Степанов, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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