Сколько стоит убрать квартиру после новогодней вечеринки: расценки клининга в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе

Перед Новым годом, в отличие от Пасхи, "Чистого четверга" или иного официального дня для предпраздничной уборки не существует. Хотя каждая хозяйка квартиры мечтает войти в новый год в уютное и блистающее чистотой "гнездышко", добиться этого не всегда получается. Ведь многим, не считая работы и детских кружков или утренников, еще надо затариться вкусняшками, подобрать подарки, продумать меню, наряд, посетить парикмахера и мастера маникюра, и, может даже, повеселиться на корпоративе. Когда уж тут возиться с пылесосом и чистящими средствами? Зато, если вы надумаете встречать праздник душевной компанией в квартире (а провожать коронавирусный 2020-й многим придется отнюдь не в кафе-ресторанах), постпраздничной уборки не избежать. И вот тут придутся кстати услуги клининговых компаний, готовых дать вам некоторую передышку, справившись с последствиями гулянки.

Начнем с того, что после шумной ночи в первой половине дня точно уж никто, вооруженный силиконовыми перчатками и шваброй, не позвонит к вам в дверь: и хозяева, и гости в это время то ли еще досыпают, то ли уже допивают и доедают закуски. Да и клининговые компании в большинстве своем тоже не работают. По крайней мере, в Киеве из восьми фирм, в которые удалось дозвониться "Телеграфу", 4 точно обеспечили своим сотрудникам выходной день.

Остальные заверили, что уборки 1 января как отдельной позиции нет. Она относится или к генеральной или к нестандартной. Поэтому цены такие: генеральная уборка квартиры площадью до 60 кв.м. клининговой компанией Mee.services будет стоить заказчикам от 2500 гривен. Компания Uberem готова произвести базовую уборку такой квартиры за 1075 гривен.

"Чиста хата" генуборку оценивает в 2400 грн, базовая у них же обойдется в 650 грн. Но в данном случае за мытье посуды надо будет доплатить 170 грн/час. Будут признательны за фоточку объекта перед уборкой, чтобы правильно оценить объем предстоящей работы и впоследствии не возникло недоразумений с заказчиками.

Еще одни "чистюли" базовую уборку оценивают в 3000 грн, генеральную - в 4000 грн. Чтобы заказ был точно выполнен в срок, просят записываться заранее, не позднее 30-го числа.

Стоит пояснить, что включает в себя генеральная уборка: снятие паутины с углублений, потолка и стен; сухая и влажная уборка полов и плинтусов, в т.ч. и за мебелью, влажная уборка радиаторов, труб и батарей, удаление пыли с бытовой техники, предметов интерьера, осветительных приборов, мытье дверных блоков и фурнитуры, вынос мусора и это еще не все. В санузлах проводится дезинфекция сантехники, мытье душевых и ванн, зеркал и кафеля, удаление налета и водного камня. Наводится блеск и на кухне – моется варочная панель, чистятся рабочие поверхности и бытовая техника (снаружи), чистится вытяжка, жироулавливающий фильтр, секция сушки посуды и т.д. Кстати, внутренние поверхности холодильника, гриля, духовки сотрудники клининговой компании берутся отмыть за 300 грн. за одну единицу. Чистка дивана обойдется в 400-650 гривен, ковролина – 40 грн за кв. метр, ковров – 60 грн за кв. метр.

В Днепре на помощь отпраздновавшим землякам придет клининговая компания "Уберем".

-Стоимость уборки после 1 января у нас не меняется, - заверила сотрудница этой фирмы. – Все зависит от степени загрязнения квартиры и от количества компат. Если это идет базовая уборка, то для двухкомнатной квартиры это будет 1075 грн, для трехкомнатной – 1400 грн.

Эта услуга пользуется спросом как перед празником, так и после него. Причем, подготовка к 1 января для большинства жителей Днепра даже важнее, чем уборка после гулянки. В ходе базовой уборки собирается мусор, обеспыливаются поверхности, пылесосятся ковры, другая мебель, подоконнники, натираются зеркальные поверхности, моется посуда, плита, раковина, ванная, дезинфицируется унитаз. В основном, работает один человек, но бывает разный фронт работ и тогда приезжают два-три человека. Ну а если в квартире, как говорится, дым стоял коромыслом, то выполняет заказ целая бригада, у которых есть вся необходимая техника, химия. Такая услуга дороже и здесь минимальная стоимость заказа 2,5 тысячи грн, а окончательный расчет производится по квадратуре.

-Если есть потребность, то примем заказ на уборку после 1 января, - уверяет Александр из клининговой компании "Днепр-Клининг". – Рассчитывать стоимость будем в зависимости от того, какая площадь квартиры и какой район города. Если квартира на отдалении, то будет немножко дороже. Но первого числа обычно редко заказывают работу. Хотя жизненные ситуации бывают всякие. Уборка тоже бывает разная, может, придется оливье от потолка отдирать (смеется) или елочка неожиданно загорится и пожарные примчатся. Если все спокойнее, то берем примерно 50 гривен за квадратный метр жилой площади. Если нужна химчистка мягкой мебели или напольного покрытия – это отдельная статья расходов. Посуду помыть – тоже дополнительная плата. В праздничный день тариф может быть полуторный – сотрудников же тоже надо чем-то заинтересовать, оторвать от оливье с холодцом? То есть, двухкомнатную квартиру привести в порядок можем за 3-4 тысячи гривен.

Но клиентам могут и отказать. Так бывает, если обращаются люди слишком пьяные, неадекватные. "Начинаешь задавать вопросы, а нормального ответа не получаешь. Зачем нам нужны потом проблемы?" – объясняет мужчина.

-Если честно, за 14 лет работы на 1 января мы еще ни разу не принимали заказ, - объясняет Сергей, представитель клининговой компании "Пегас". - Второго января работаем, но прайс точно такой же как и в другие дни. У нас на место выезжает менеджер, услуга зависит от объемов, сложности и степени загрязнения конкретного объекта, а также срочности выполнения заказа. Но обычно оценивается от 50 грн за квадратный метр. А что будет по итогу - надо смотреть. И химчистка за дополнительную плату.

-Первого января точно не работаем, - ответил нам сотрудник компании Evrouborka из Одессы Руслан. – Как таковой отдельной услуги нет, есть вызов работника за 1200 грн., если 2 человека работают, то 2200 грн. Все зависит от объема работы, с оборудованием с моющими средствами или без – тоже имеет значение. Например, генеральная уборка квартиры с мойкой окон стоит 4800 грн. Без мойки окон – примерно 4000 гривен будет. Будут ли меняться расценки на наши услуги в 2021-м году - пока не знаю, возможно, немножко изменятся, исключительно, чтобы повысить зарплату.

Как же дела обстоят в Харькове?

-Во-первых, такая услуга очень непопулярная, во-вторых, это было бы точно не первого января, потому что это выходной и для наших сотрудников тоже, - сообщили в компании Aissa. – Так что уборкой бы занялись 2-го или 3-го января. А по цене, действительно, из-за фактора праздника это стоило бы раз в полтора дороже, чем обычная уборка. Все зависит от пожеланий заказчика, кто-то просит вообще все поубирать, кто-то говорит: "Это трогайте, это не трогайте", но в целом это включает мойку всех поверхностей, включая окна. Но, опять же, такое даже чаще перед новым годом заказывают, после ремонтов. Двухкомнатная квартира будет стоить тысячи 4,5 плюс-минус гривен. Сфера у нас очень деликатная, случается, что и отказываемся от заказа, потому что бывают совсем неприлично загаженные объекты, на которые люди просто не зайдут. Или заказчики "специфические", и это тот случай, когда легче потерять, чем заработать.

-Такая услуга у нас пользуется спросом, - подтверждает Юрий из компании Cleaning company lions, что во Львове. – Работать с клиентами начинаем со 2 января. И да, цена на работу в этот день будет на 20% выше обычной. Уборку в квартире оценим в 65 грн. за квадратный метр. Химчистка – удаление пятен - производится за отдельную плату. Подорожают ли наши услуги в следующем году? Пока не планируем, но все меняется. Отказаться от выполнения работы мы можем, если в помещении холодно, потому что бережем своих работников. Пожалуй, это единственный критерий. Ну и от пьяных граждан заказы не принимаем.

На второй день 2021-го года готовы позаботиться о чистоте в квартирах жителей Львова и сотрудники компании Klininh-Servis Beezhu. Поддерживающая уборка двух комнат, кухни, коридора и санузла (общей площадью до 60 кв.м.) при работе одного клинера в течение 3,5 часов оценивается здесь в 790 грн. Генеральная уборка той же площади двумя клинерами в течение 7,5 часов обойдется в 1890 грн.

Для 3-комнатной квартиры площадью до 75 кв. м. расчеты такие: поддерживающая уборка 1 сотрудником в течение 4 часов – 890 грн., если жилище будут "драить" двое в течение 8 часов, заплатить заказчикам придется 2190 гривен.

Надо почистить кресло - готовьте 200-250 грн. Требуется удалить пятна на диване? Почистить одно посадочное место стоит 200 грн. Гости затоптали ковер? Исправить положенние можно сотней гривен за каждый квадратный метр.

Так пусть у наших сограждан хватает средств и на праздничное веселье, и на постпраздничную уборку.

Автор: Ирина Левченко