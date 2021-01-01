"Дон Тупицкий заполняет Е-Декларацию": друзья Зеленского высмеяли главу КСУ (видео)

В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" комики показали пародию на главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Соответствующее видео обнародовано в YouTube-канале студии "Квартал 95".

Как сообщалось ранее, конфликт между президентом и КСУ начался 27 октября 2020 года. Тогда по обращению депутатов от ОПЗЖ и "За будущее", суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

29 декабря Зеленский своим указом на два месяца отстранил от выполнения служебных обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого.

Впрочем 30 декабря в КСУ ответили, что указ Зеленского не имеет законной силы и не соответствует Конституции Украины. В суде также отметили, что подобным указом Зеленский превышает свои полномочия.

Читайте также в материале "Телеграф": Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого.